Na sučeljavanju kod Mislava Bage argumente su ukrstili kandidati za gradonačelnika Osijeka, Ivan Radić iz HDZ-a te Berislav Mlinarević kojeg podržava Domovinski pokret.

Dva kandidata došli su slično odjevena, oboje su pred Mislava Bagu sjeli u tamnoplavim odijelima i bijeloj košulji. No tu su sličnosti prestale. Odmah na početku odgovarali su na pitanje o prljavim tračevima koje su o sebi čuli.

"Ljudi izmišljaju neke stvari, nedavno je nešto o masonima izašlo", iznenadio je Mlinarević.

"Nisam mason, ali mi ljudi inputiraju kojekakve stvari", dodao je.

Radić kaže da o sebi osobno ništa posebno ružno nije čuo, ali i da se on trudi voditi afirmativnu kampanju. No žao mu je što se jedan dio kampanje pretvorio u napade na obitelj.

"Izmišljale su se kojekakve stvari koje su klevete, koje nisu dokazane. Ne znam tko stoji iza toga, ne želim ni u koga upirati prstom", rekao je Radić.

Nešto kasnije u debati ipak su se prisjetili što su jedan drugome predbacivali. Bago ih je pitao imaju li potrebe jedan drugome ispričati se zbog neke grube riječi koje su si međusobno uputili. Mlinarević je rekao da ne, ali se Radić prisjetio zbog čega bi mu se protukandidat mogao ispričati.

Tko je sve u čoporu vukova?

"Ja gospodina Mlinarevića nisam nikad spominjao. A on je imao određenih tiskovnih konferencija na kojima se bavio mnome, mojim programom, nazivajući nas pogrdnim imenima, čoporom vukova", prisjetio se, dodajući kako je on vodio afirmativnu kampanju.

Mlinarević je objasnio da je ta afirmativna kampanja PR-ovska.

"Prikazuje njega kao osobu, mlad, lijep, zgodan, perspektivan dečko, no iza njega postoje ljudi koji rade one druge stvari. Organizacija po Facebooku, po medijima. Ljudi koji njega educiraju. Zašto sam rekao 'mladi vuk u janjećoj koži'? Upravo su tih dana izašle neke stvari po medijima", pokušao je objasniti, no Bago je inzistirao na konkretnim imenima.

"Iza njega stoji gospodin Škorić, stoji župan i cijela Vlada. Pazite, cijela Vlada podržava njega", kazao je, dok Radić odgovara da je u prvom krugu dobio podršku 14.000 građana Osijeka.

"Upirati prstom u nekoga s kim ste do jučer bili dobri, i to jako dobri, a vi znate i na koji način...", rekao je Radić i dodao da mu je drago ima podršku župana Anušića i premijera Plenkovića.

"Iza njega stoji mašinerija koja je dobro organizirana, 2500 glasača plus njihove obitelji plus sve one obitelji koje su imale koristi do njihovih politika", kontrirao je Mlinarević.

"Iza Mlinarevića stoji Domovinski pokret te njihove obitelji", zaključio je Radić.