Nema tko nije u kampanji. Od premijera do ministara. Razletjeli su se po Hrvatskoj. No, u petu brzinu ubacio je i predsjednik. Iako on tvrdi da nije u kampanji, kandidati pokraj njega itekako jesu. Pogledajte što je snimila ekipa Nove TV danas u Sisku.

Predsjedniku Zoranu Milanoviću je u Sisku domaćica bila SDP-ova gradonačelnica. Zajedno sa suradnicima obišli su grad. A ne znajući da ju kamere snimaju imala je plan. Baš onako super za pred izbore.

"Al sjećaš se da si treći dan od potresa došao, mi smo gledali prostor gdje je bila bivša knjižnica, da je zgrada u vlasništvu države pa sam mislila da bi bilo zgodno da konstatiramo da se ništa nije desilo jer nisu dobro stavili skelu", iznijela je plan Ikić Baniček.

"Ma dobro gle, pusti to! Budu već", odgovorio joj je Milanović uz osmjeh.

"Budu", potvrdila je Ikić Baniček.

Kako je tekao razgovor predsjednika i gradonačelnice pogledajte u videu.

