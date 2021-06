Lokalne izbore komentirao je i Andrej Plenković. Za njega je HDZ apsolutni pobjednik. Ali očito ga boli neuspjeh njegova pulena za Zagreb - kandidata Davora Filipovića. Pa su predsjedniku HDZ-a za takav rezultat krivi komercijalni TV mediji - uključujući i Novu TV. Sve je komentirao stručnjak Boris Jokić.

Kad se podvuče crta nakon ovih izbora, svi kažu da su pobjednici. Je li uistinu tako u Dnevniku Nove TV objasnio je sukomentator Boris Jokić. S njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Na samom početku Jokić je komentirao kako mu je drago da mu je u Dnevniku dobro izgovoreno njegovo ime.

"Boris, da nije došlo do zabune, to je dobro", dodao je Jokić.

Kaže kako će nakon izbora sve stranke tvrditi da su pobijedile.

"Kad pogledate mapu, može se to na neki način i opravdati. Ipak, veliki pobjednici ovih izbora jesu nekoliko platformi. To je, prije svega, platforma Možemo! koja je ostvarila najveći uspjeh i to u Zagrebu, u glavnom gradu, ali isto tako i stranka Centar, odnosno Ivica Puljak koji je pobijedio u Splitu", kazao je.

"Osim toga, tu su nezavisne liste, cijeli niz novih stranaka poput Fokusa, poput Filipa Zoričića u Puli. Što se tiče velikih stranaka, kad govorimo o SDP-u i HDZ-u - oni s jedne strane mogu biti zadovoljni ovim izborima, ali trendovi koji su iza svega toga ukazuju da, ako se ne uozbilje i u sljedeće tri i pol godine ne promijene neke načine postupanja, možda ljude koji ih vode, možda način na koji komuniciraju s građanima - očekujem za njih veliki problem na sljedećim parlamentarnim izborima", rekao je Jokić.

Suradnja Plenkovića i Tomaševića nužna zbog građana

O tome kakvu suradnju možemo očekivati između premijera Andreja Plenkovića i novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Jokić navodi kako se iskreno nada da su vremena u kojima se isključiva politika u kojoj je netko iz određene stranke, a netko drugi iz neke druge stranke ili platforme pa zbog toga ne surađuju - da takve situacije više nećemo gledati u Hrvatskoj.

"Duboko se nadam da Tomislav Tomašević i platforma Možemo!, baš kao i Andrej Plenković i HDZ, odnosno kao predsjednik Vlade RH, imaju dovoljno mudrosti i imaju dovoljno snage, ljudske širine da zajednički rade za dobrobit građana, u ovom slučaju u gradu Zagrebu, ali i u svakoj drugoj sredini", kazao je Jokić.

"Nije li nenormalno da, ako ste iz neke druge stranke nego što je to ona koja vlada državom, da zbog toga građani u tom dijelu Republike Hrvatske, na kraju krajeva i vaši birači, nemaju iste uvjete kao u nekim drugim krajevima gdje na lokalnoj razini vladate?", dodao je Jokić i istaknuo kako je potrebno "apelirati na političare da uključe zdrav razum kako bi zadovoljili potrebe svih građana i građanki ove zemlje".

Hoće li to podsjećati na odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem? Jokić navodi da karaktere u politici tek treba vidjeti.

"Mnogi se promijene, no ja se nadam da neće. Koliko znam Tomaševića, on neće, ali isto tako vjerujem da se mogu zatomiti osobne taštine i karakteristike koje ne preferiraju jedan drugoga kao osobe. To ne znači da ne trebaju i da ne moraju raditi za dobrobit građana. Štoviše - moraju. To je njihova dužnost kao javnih službenika i kao javno izabranih ljudi od strane građana i građanki - da surađuju na dobrobit svih u ovoj zemlji", rekao je Jokić.

Trenutno se vidi suradnja SDP-a i Možemo!

Trenutno se može vidjeti suradnja SDP-a i Možemo!. Jokić navodi da je na lokalnoj razini moguća razna suradnja.

"Na nacionalnoj razini treba vidjeti što će se događati na lijevom dijelu spektra. Treba vidjeti kako će ta suradnja ići. I Možemo! i SDP pretendiraju na iste birače. Možemo! ima velike pretenzije i njihova pozicija je takva da će na sljedećim izborima možda poželjeti postati glavni partner na tom dijelu spektra", objasnio je Jokić.

Za HDZ i Domovinski pokret navodi kako tu tek treba vidjeti što će biti.

"Teške su tu riječi pale, jedina razjedinjenija strana od hrvatske ljevice uopće jest hrvatska desnica. Kad pogledate kolika je nemogućnost suradnje i komunikacije između ljudi koji zapravo misle slično, koji možda i žele isto ili gotovo isto, nevjerojatno je kako nema sloge i suradnje među političkim strankama i zapravo bi se trebali zapitati i ljevica i desnica - zašto ne može doći do sporazuma, zašto ne može doći do suradnje?", rekao je Jokić i dodao da nije jasno zašto nema suradnje između Domovinskog pokreta i HDZ-a, ali i Domovinskog pokreta i Mosta.

"To nije čudno jer se političari na ovim područjima ne vode velikim idejama. Velike ideje još uvijek nisu važne i ono što smjerate i osjećate, nego samo su važne osobne taštine i ego pozicija kada i tako nema sluha", rekao je Jokić.

IDS u mogućim problemima

U Istri je najavljeno novo prebrojavanje glasačkih listića. Jokić kaže kako ne zna treba li se IDS bojati prebrojavanja.

"IDS se pomalo trebati pribojavati onoga što građani i građanke Istre misle o njima, dugo vladaju, očigledno i tamo dolazi do promjene trendova. Ali ovo što pokazuju ovi izbori, kako u Istri, tako i u cijeloj Hrvatskoj jest da ovdje zbilja dolaze novi trendovi, po meni pozitivniji trendovi, pokazuje se da, ako ljudi rade na dobrobit građanki i građana, bez obzira koja je njihova boja, i ako to građani osjete - da će im dati povjerenje. A to povjerenje oni ne bi trebali izigrati kao mnogi od onih koji su ih lagati 30 godina do sada", zaključio je Boris Jokić.

