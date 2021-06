Od utorka do subote će u sportskoj dvorani Gospodarske škole u Varaždinu ponovno biti organizirano masovnije cijepljenje za građane.

U utorak, srijedu i četvrtak, od 8. do 10. lipnja, primjenjivat će se cjepivo Pfizer za prethodno naručene građane, i to od 8 do 18 sati. U četvrtak, 10. lipnja, drugom dozom Pfizera bit će cijepljeni građani koji su prvu dozu primili 29. travnja 2021.

U petak 11. lipnja dan je otvorenog cijepljenja cjepivom Pfizer, pa svi zainteresirani građani mogu doći na punkt i cijepiti se bez prethodnog naručivanja. Radno vrijeme punka također će biti 8 do 18 sati.

U subotu 12. lipnja je pak dan otvorenog cijepljenja cjepivom AstraZeneca, kada bez prethodnog naručivanja mogu doći građani koji se žele cijepiti tim cjepivom. Punkt će biti otvoren od 8 do 13 sati, prenosi Varaždinski.hr.

''Epidemiološka slika i u Varaždinskoj se županiji poboljšava, tako da se aktivnosti mogu usmjeriti na prevenciju, a to je, uz poštivanje mjera, prvenstveno cijepljenje. Ovim putem pozivam sve građane koji to još nisu učinili da se odazovu na cijepljenje kako bismo jesen dočekali sa što boljom epidemiološkom slikom'', kazala je nova načelnica Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Silvija Zagorec.