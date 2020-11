Znanstvenik Miroslav Radman rekao je da nas ne bi trebala zabrinjavati smrtnost od koronavirusa, a odgovorio je i na pitanje što misli o mjerama Stožera.

Miroslav Radman odgovorio je negativno na pitanje treba li nas u ovom trenutku zabrinjavati broj umrlih od COVID-a. Na pitanje je li se mogao izbjeći znatniji broj smrti od COVID-a, Radman je za N1 rekao:

"Ja se ne bih spustio na tu razinu razgovora. To bi impliciralo da netko zna kako će se razvijati stvari. Svatko tko kaže da može predvidjeti, ne treba ga uzeti ozbiljno", napomenuo je i dodao da nas ne bi trebao zabrinuti broj umrlih od korone u Hrvatskoj.

"Ne! Ne, sve dok opća smrtnost, ako mjesec po mjesec dana idemo usporediti 2020. sa 2019., 2018. i 2017. godinom, sve dok globalna smrtnost ne poraste, ja se osobno ne plašim, svakako ne paničarim. Znam da nema rizika nula, to je prodavanje laži", kazao je.

Komentirao je i nove mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite.

"Meni je drago da sam ovdje izoliran dok ne prođe ta vatra. Nikakve infekcije u prošlosti nisu ubijale stoljećima. Idem na elementarne stvari; uzimati cink, vitamine C, D i E, disati duboko, oksigenacija, hidracija, dobro se hraniti i zdravo spavati... To radim da ne umrem od COVID-a", kazao je i dodao da je izoliran po prirodi svog posla jer je njegov MEDILS smješten na Marjanu.

"Ovo što radi Stožer mislim da je sasvim razumno. Hoće li biti efikasno, ne znam", kazao je.

"Očito ovisimo o podacima i znanju skupljenima iz cijelog svijeta, što je nezgodno jer je činjenica da u zemljama koje su najbogatije, koje imaju najrazvijeniju medicinu, najstručnije kadrove iz infektologije i epidemiologije, da je u tim zemljama situacija najgora, da je, što se tiče COVID-a, bolje biti siromašan i nazadan nego napredan", rekao je Radman.

"Globalna smrtnost nije znatno veća nego prošle godine kad nije bilo COVID-a"

Usporedio je stanje u Hrvatskoj s onim u Francuskoj. "U neku ruku je slično kao situacija u Francuskoj, da smrtnost po zaraženoj osobi opada, ali da je infekcija buknula eksponencijalno, da jako brzo raste broj zaraženih."

Rekao je da je virus u prednosti jer je organizam temeljen na RNK-u:

"Naša genetika mijenja se tijekom stotina tisuća godina, a RNK virusa u tjednima. Tu nas je biološka evolucija prešišala, ostavila iza sebe s poznavanjem situacije. I što ostaje drugo nego se vratiti na najelementarnije stvari, a to je izolacija.... To je najkonzervativniji i jedini način da se nešto uradi. Može se učiniti kao Švedska, ne uraditi i vidjeti što će se dogoditi", kazao je.

Radman je ponovno komentirao smrtnost.

"Kao u brojnim zemljama, globalna smrtnost nije znatno veća nego prošle godine kad nije bilo COVID-a. Jedini način da to interpretiram bilo bi da COVID ubija one ljude koji bi i tako bili umrli u toj godini, ali možda mjesec, dva, tri kasnije, da pogađa, bez obzira na dob, i smrtonosan je za one koji su fragilni. Može se biti fragilan sa 30 ili 40 godina, ali je puno češća fragilnost sa 70, 80 i 90.

"Nemojmo se praviti kao da nitko ne treba umrijeti"

Smrtnost na kugli zemaljskoj začuđujuće je stabilna. Ono što se mijenja je na kojim domenama i na kojim kontinentima raste i opada. I kad se sve skupa zbroji, od ožujka smrtnost po milijun stanovnika jako je iznenađujuće stabilna. Dakle, virus živi, ali prosperira u jednoj dinamici, šeta se po kugli zemaljskoj.

Ako je COVID skratio život ljudima koji su i tako pri kraju života, prosjek je 84 godine u Francuskoj, kod nas vjerojatno isto oko 80 godina, to su granice našeg normalnog života. I nemojmo se praviti kao da nitko ne treba umrijeti, odnosno, oni koji umiru od malignih i drugih bolesti 99,9 posto, to sada odjednom više nije važno, nego je najseksi smrt od COVID-a, pa neki prave karijere i svoje ego-showove", kazao je.

Radman smatra i da će cjepivo pomoći.

"Teško je vjerovati da neće pomoći, sve da je uspješnost (cjepiva) i 50 posto. Ali koliko će trajati zaštita vakcine, to je pitanje. Na to pitanje ne bih niti pokušavao odgovoriti", izjavio je zaključno.