Gordan Lauc, molekularni biolog, oglasio se o nepovjerenju Hrvata prema cijepljenju protiv koronavirusa, kada ono jednom bude dostupno. Kako bi objasnio neutemeljenost straha od cijepljenja usporedio je cjepivo sa - sladoledom.

Znanstvenik Gordan Lauc na svom se Facebooku osvrnuo na nedavne rezultate istraživanja prema kojem se 40 posto hrvatskih građana ne namjerava cijepiti protiv koronavirusa kada cjepivo jednog dana bude dostupno.

"Ako se u trenutnutku kada je planeta zaustavljena zbog toga što nemamo cjepivo protiv jednog virusa 40% ljudi u Hrvatskoj ne želi cijepiti protiv tog istog virusa morate se zapitati kako je to uopće moguće... Očito je da smo kao društvo negdje pogriješili i da informacije komuniciramo na pogrešan način, kaže Lauc.

Dodaje da, kao sveučilišni profesor kojeg država plaća da obrazuje ljude, osjeća obavezu pridonijeti ublažavanju tog problema pa je odlučio u narednom razdoblju biti aktivniji na području edukacije o važnosti i rizicima cijepljenja.

Svjestan je da će to izazvati agresivnu reakciju antivakserskih skupina i lobija pa svoje pratitelje moli da ne čitaju komentare i ne upuštaju se u rasprave s njima. Agresivne protivnike cijepljenja Lauc naziva zločincima i objašnjava da oni koji tvrde da ne treba cijepiti djecu čine veliko zlo na globalnoj razini i stoga ih naprosto treba smatrati zločincima.

"Za početak jedna vrlo jednostavna usporedba sladoleda i cjepiva. Mnoge majke se boje cijepiti svoje dijete, no vrlo su rijetke one koje mu se boje kupiti sladoled. Sladoled je zapravo puno opasniji od cjepiva, jer je broj trovanja Salmonelom i komplikacija usljed tog trovanja daleko veći nego što je to kod cijepljenja. Nitko vam ne može niti neće garantirati da su cjepiva potpuno sigurna i da su potpuno učinkovita. Potpune garancije ne postoje ni za što, pa niti za to da će sutra ujutro izaći sunce. Život je rizik i stalno moramo preuzimati odgovornost za svoje postupke.

Kupujući djetetu sladoled podvrgavamo ga puno većem riziku no kod cijepljenja, a korist od tog sladoleda je neuporedivo manja. Isto tako, onaj tko nam je prodao sladoled, na tom jednom sladoledu zarađuje više nego što onaj tko je proizveo cjepivo zarađuje na toj jednoj dozi cjepiva", poručuje Lauc, dodajući da su sva njegova djeca uredno cijepljena te da se i sam cijepi redovito protiv gripe. "Kada bude odobreno cjepivo protiv COVID-19, cijepit ću se i protiv njega", kaže Lauc.