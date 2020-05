Nakon što je na Facebooku oštro kritizirao Tonyja Cetinskog i Dejana Lovrena zbog protivljenja cijepljenju, naš ugledni znanstvenik Gordan Lauc na Facebooku je napisao podužu objavu namijenjenu zabrinutim roditeljima.

Lauc napominje kako objava nije namijenjena "antivakserskim trolovima", već roditeljima koji strahuju da bi cjepivo moglo naškoditi njihovoj djeci.

"Jasno mi je da se brinete za svoju djecu, no izbjegavanjem cijepljenja im radite veliku štetu. Činjenica je da danas djeca više ne umiru od velikih boginja, dječje paralize ili ospica, no to je upravo zahvaljujući uspješnim programima cijepljenja. Neke zemlje su cijepljenjem uspjele gotovo u potpunosti eliminirati i rak grlića maternice. Da imamo cjepivo protiv COVID-19, ne bismo imali blokadu planete koju sada doživljavamo. SARS-CoV-2 i nije tako strašan virus. Zamislite samo da je virus samo malo drugačiji i da umjesto 15% starijih od 80 godina ubija 15% mlađih od 10 godina. To bi bilo strašno…", piše Lauc.

Dotaknuo se i raznih teorija zavjere te poručio da cijepljenje nije prevara farmaceutske industrije i podsjetio da je upravo cijepljenje jedan od najmanje profitabilnih dijelova farmacije.

"Velike farmaceutske firme zarađuju milijarde na liječenju bolesti, dok im cijepljenje zapravo umanjuje profite, jer ljudi niti ne obole od bolesti protiv kojih su se cijepili", kaže Lauc.

Osvrnuo se i na argument antivaksera o slobodi izbora:

"Sloboda izbora je također pogrešan argument. U uređenom društvu ne možete sami donositi baš sve odluke. Nemate pravo atestirati plinske instalacije, prodavati heroin djeci u školi, ili paliti logorsku vatru u borovoj šumi. U uređenom društvu dio svoje slobode delegiramo sustavu kako bismo imali privilegiju života u uređenom društvu. U taj dio sloboda koje delegiramo pripadaju i odluke o programima cijepljenja", kaže Lauc.

Na kraju je zaključio kako će ga "trolovi opet zasuti porukama mržnje" te stoga neće čitati komentare niti odgovarati na pitanja.