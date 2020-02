O koronavirusu svi razgovaramo sa svojim obiteljima ili prijateljima. Širi se jako puno informacija, no zna li se o virusu ono što se treba znati? Tko su najugroženiji, je li na putu pronalazak cjepiva?

Koronavirus posljednja dva mjeseca izaziva strah i histeriju. Dolazi od latinske riječi korona što znači kruna ili aureola, a odnosi se na karakterističan izgled virusnih čestica. Koliko je virus zapravo opasan i što sve o njemu trebate znati? U moru informacija koje se pojavljuju svakog dana, odgovore su dali naši ugledni znanstvenici.

''Zdravstvena služba, umjesto da promovira edukaciju, vrlo često je šutljiva i onda političari preuzimaju ulogu promoviranja tih tema i upravo zbog toga je došlo do jednog straha među ljudima. Trebamo stvarno biti realni i vidjeti da je i gripa prošle godine uzela 65.000 života. To je dosta veliki broj i to je nešto što je prihvaćeno u društvu'', ističe znanstvenik Ivan Đikić.

Prvo što treba reći jest to da je koronavirus najopasniji za starije osobe i kronične bolesnike. Rizične skupine su još pušači i djeca. Bitno je napomenuti da 80 posto ljudi ustvari ima blaži oblik bolesti i u potpunosti će se oporaviti.

''Dosad nije umrlo niti jedno dijete mlađe od 10 godina od bolesti uzrokovane ovim virusom. Populaciji mladih ljudi do negdje 50. godine je smrtnost isto jako niska. Najstarija osoba koja je ozdravila od koronavirusa je jedan 98-godišnji kineski biskup'', kaže dr. sc. Beata Halassy iz Centra za virusnu imunologiju i cjepiva.

Kako se virus prenosi? Kapljičnim putem, dakle ako kihnete ili se zakašljete, izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili dodirom predmeta i površina koje su bile izložene virusu. Postavlja se pitanje koliko dugo virus može ostati na površini. Točnog odgovora i dalje nema, no pretpostavlja se da virus može preživjeti do 48 sati.

''Nažalost, lijeka protiv virusa gripe niti virusa korone nemamo niti će cjepivo biti spremno za ovu sezonu. Ako išta, onda ćemo zbog znanstvenih otkrića naći, stvoriti cjepivo za sljedeću sezonu i to može pomoći u novim pojavama koronavirusa'', rekao je Ivan Đikić.

Ljudi su opustošili ljekarne zbog zaštitnih maski, pa ih je danas teško nabaviti. Diljem Hrvatske njihova prodaja enormno je porasla. Ako ste pak jedna od onih osoba koje zaštitinu masku još uvijek nisu kupile, ne očajavajte, jer zaštitne maske trebaju nositi bolesne, a ne zdrave osobe.

''One nemaju veliku zaštitu, ali onda ako treba, treba je nositi onaj tko je bolestan, tko kašlje, tko kiše, tako da bi spriječio izlazak tih kapljica koje su kontaminirane prema drugim ljudima'', istaknula je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u Zagrebu.

Iako je koronavirus stigao u Hrvatsku, liječnici kažu – nema mjesta panici. Radi se sve po pravilima struke. Krizni stožer Ministarstva zdravstva rekao je da djeluje u dva pravca. Prvi je pokušati spriječiti ulaz virusa u zemlju. U tome se, nažalost, nije uspjelo. Drugi pravac je reagirati i svesti širenje zaraze na minimum.

