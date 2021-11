Zemlje s većim postotkom cijepljenih imaju manje umrlih. Upravo te podatke pokazali smo građanima, ali i političarima koji su sudjelovali na prosvjedu. Je li riječ o jasno artikuliranim stavovima ili tek o populizmu i skupljanju političkih bodova na situaciji koja je vrlo ozbiljna?

Što je više cijepljenih, manje je umrlih, pokazuje graf Europske Komisije. I jasno se čak vidi da one zemlje koje imaju veći postotak cijepljenih imaju, u pravilu, manje i umrlih.

''I ovdje ima dosta smrtnosti, moj brat je umro od korone. Treba se cijepiti i ne slušati nikoga!'', upozorava Ivana s Korčule. ''Znanost? Ma koja znanost, u sekundu su odobrili cjepiva'', smatra Vladimir iz Zagreba. Isti graf smo pokazali i - političarima. Onima koji su sudjelovali na nedavnom prosvjedu.

''Kampanju poticanja dobrovoljnog cijepljenja treba usmjeriti prema starijima i bolesnima. Ja nisam nikad nisam bio protiv cijepljenja'', rekao je Zlatko Hasanbegović.

Na upit zašto onda ne pozove izravno da se stariji ljudi cijepe, Hasanbegović je rekao da je izravno svojim nastupima pozivao ''sve koji se žele cijepiti da se cijepe i da oni koji ne žele da se cijepe iskoriste svoje ustavno i zakonsko pravo''.

Ipak nisu bili tako jasni u svojim istupima. Ali jasni su kada treba reći da se ne smatraju odgovornima za trenutačnu situaciju i podjele u društvu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

''Cijelo vrijeme nisam niti jednom doveo u pitanje korisnost cijepljenja za ljude koji žele u slobodi to činiti, to je njihova osobna odluka. Međutim, ja sam protiv pristupa da se država 'majka' brine za sve nas. To je osobna odgovornost'', smatra Stjepo Bartulica.

''Ničim se ja ne smatram odgovornim. Dakle, 100 posto od početka do dana današnjeg ovaj proces vodi Andrej Plenković i njegov Stožer. Oni su isključivo i odgovorni za 10.000 mrtvih ili zaslužni što ih s obzirom kakav je zdravstveni sustav i stanovništvo kako razmišlja, kako hoćete nije 20 ili 30.000'', rekao je Nino Raspudić.

Čini se kako je i predsjednik zaboravio da njegove poruke, također, mogu utjecati na stanje nacije. Pa smo na pitanje o COVID potvrdama i tome kako će se on ponijeti mogli čuti ovo: ''Ja ću se ponijeti onako kako me bude volja i to od nedavno radim, kako me bude volja i to preporučam svim građanima - kako ih bude volja'', rekao je Zoran Milanović. Za građane s kojima smo razgovarali, sve je to politika u kojoj svatko ima svoju računicu.

''Rekla bih da smo izuzetno primitivni. I rekla bih da predsjednik Milanović priča gluposti. Da nije informiran!'', smatra Jasna iz Zagreba. ''Da je bilo tako od početka - struka, a ne politika, onda bi bilo drugačije. Ljudi bi vjerovali!'', rekao je Vladimir iz Zagreba.

Brojke su neumoljive. Drugo je pitanje hoće li utjecati ne samo na one koji se bune, već i one koji donose odluke od kojih su se neke pokazale zakašnjele, a neke - promašene.

