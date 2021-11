Toni Jurišić je iznio zanimljive podatke o razini antitijela prije i nakon cijepljenja. Naime, prebolio je koronavirus.

Nakon preboljelog koronavirusa Baškovođaninu Toniju Jurišiću titar je iznosio otprilike 1600. Nakon devet mjeseci - 752.4 Danas, tri tjedna nakon prve doze cjepiva iznosi 43.148,3!

''Eto, ako nekome ovo može pomoći u odluci i pomogne mu da sačuva svoj život, bit će mi neizmjerno drago (nadam se da neće odmoći nikome)'', napisao je Jurišić u svojoj Facebook objavi te se našalio da testove na čipove još nemaju.

''Koronavirus nije nimalo lagana bolest, naprotiv, za mene je bila prava noćna mora, 15 dana užasa. I molio bih svakoga da dobro razmisli o svojim postupcima odnosno propustima'', kazao je Jurišić za DNEVNIK.hr.

''Bolovi su bili neizdrživi''

Sve je počelo 02.11.2020. oko osam sati ujutro kada se Jurišić probudio i osjetio da nešto nije u redu. "Ivana, ja sam bolestan, imam koronu", rekao je supruzi koja se na to nasmijala i rekla da mu je to od lošeg vina. Kako je dan prolazio temperatura mu je rasla, no to nije bila neka strasna temperatura, ona do 37,4 stupnja. ''Čak sam i ja u sebi prozborio 'neš' ti ove korone, glupost, za dan dva sam kao novi', ali nažalost, tako nije bilo…'', prisjeća se Jurišić.

Jedno jutro se ustao oko pet sati da si uzme času vode. ''Bez upozorenja, koliko sam dug i širok prosuo se po podu kuhinje. Ostao sam tu ležati nekih pola sata. Ma možda sam se i mogao dignuti, ali iskreno, odgovarala mi je hladnoća pločica'', kroz šalu prepričava Jurišić.

Taj dan predvečer se ponadao da ipak sve ide nabolje, ali postalo je gore. ''Navečer se temperatura penje na 39,8 stupnjeva, a pluća na udah istodobno bole i peku. Osjećam da mogu udahnuti oko 2/3 zraka. E, tad san se prvi put malo zabrinuo'', priznaje Jurišić.

Narednih par dana, opisuje Jurišić, su se smjenjivali periodi užasnih zimica (tri deke mu ne bi pomogle), nedugo nakon toga nastupila je užasna vrućina.

''Skoro bih sve skinuo sa sebe i još se omotavao hladnim ručnicima. Jednu večer temperatura je dosegla 39,9 stupnjeva i tada sam osjetio nekakve zvučne, a i vidne halucinacije. Popio sam sveukupno šest tableta, da bi tek nakon četiri sata iste počele djelovati. Iskreno popio bih ih i 66, samo da sve stane… Mučio me i tlak. Prvih dana se nije spuštao ispod 140/115, a otkucaji nisu padali ispod 135'', dodaje Jurišić koji je tijekom tog perioda izgubio sedam kilograma.

''Ne rugajte se sa Stožerom''

Trenutno je, a vjerojatno će kako kaže i biti naredna dva mjeseca, na kortikosteroidima zbog oštećenja koja je bolest ostavila na plućima. ''Molim pojedince da ne podcjenjuju ovu bolest, da se ne rugaju s nasim Stožerom. Svi skupa moramo odati počast požrtvovnim ljudima po bolnicama koji sebe nesebično daju za nas'', zaključio je Jurišić.