Jedan od rijetkih zapadnih diplomata koji nije otišao iz Sjeverne Koreje kada je počela koronakriza, Joachim Bergstrom se oslanja na jogu kako bi prevladao sve dublji osjećaj izolacije.

Bosonog i plavokos, švedski ambasador Joachim Bergstrom neobična je pojava u glavnom gradu Sjeverne Koreje Pjongjangu dok vježba položaje iz joge na nekim od znamenitih mjesta sjevernokorejske prijestolnice.

Bergstrom je jedan od rijetkih zapadnih diplomata koji nije otišao iz Sjeverne Koreje kada je počela koronakriza, a oslanja se na jogu kako bi prevladao sve dublji osjećaj izolacije.

On je u toj zemlji kao veleposlanik od rujna 2019., došao je pripremljen vježbati asane kao način da ostane zdrav, fizički i mentalno, u zemlji u kojoj su stranci pod stalnom prismotrom.

Even if you stand on your head every day, the year 2020 will not look any more normal or less challenging... But the steady breath you build on your mat is a small #triumph in itself. #PYoga #Pyongyang #yoga @BaptisteYoga #cope pic.twitter.com/mRmz5bsBwZ