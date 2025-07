OZLIJEDE I PREKRŠAJI

Praktični, ali opasni! Sve više ozljeda zbog prijevoznog sredstva: "Oni ne misle ni na sebe, pa kako će na vas?"

Vožnja romobila bez kacige Foto: Dnevnik Nove TV

Na Braču je policija zatekla dijete koje je na državnoj cesti vozilo električni romobil. Roditelji bi za to mogli platiti i do 920 eura kazne. Istodobno, u centru Zagreba ulovljeno je 47 vozača koji nisu nosili kacigu. Zbog sve češćih ozljeda, MUP će postrožiti pravila. No, zasad je još sve u fazi promišljanja.