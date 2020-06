Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice u Zadru u Dnevniku Nove TV otkrio je najnovije informacije vezane uz slučajeve zaraze koronavirusom koji su se pojavili nakon teniskog turnira Adria Tour.

Edi Karuc je otkrio kako su danas napravljena 74 testa od kojih je 50 negativno, a čekaju se rezultati za njih još 24. Ukupno su jučer i danas napravljena 164 testa od kojih je pozitivno jedno dijete dobrog zdravstvenog stanja.

"Može biti novih zaraženih, ali nadamo se da ih neće biti tako veliki broj. U bolnici smo ponovno ograničili ulazak, ne dozvoljavaju se posjeti, djelatnicima je ograničeno kretanje po bolnici, a sumnjivi slučajevi se primaju u posebnom Covid odjelu. Digli smo cijeli sustav na veći stupanj opreznosti, imam dovoljno opreme i spremni smo za veći broj oboljelih", rekao je Karuc.

Istaknuo je kako razumije da se ljudi boje i pitaju što da rade ako su se fotografirali s Ćorićem ili Đokovićem te poručio da nema razloga za strah.

"Sve je to razumljivo. Svi se boje, ali strah nije potreban. Držimo se smjernica Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti prema kojima je znak da je moglo doći do prijenosa bliži kontakt na manje od dva metra kroz 15 ili više minuta", rekao je Karuc i dodao da nema straha za one koji su snimili selfie za zaraženim tenisačima.

Na kraju je poručio kako se ne boje novog vala koronavirusa.

Podsjetimo, nakon što je otkriveno kako su koronavirusom zaraženi Borna Ćorić, Gregor Dimitrov te treneri Novaka Đokovića i Dimitrova danas je objavljeno kako je na koronu pozitivan i Novak Đoković.

