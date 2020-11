U Zagrebu je broj novozaraženih nekoliko dana bio manji, danas ih je opet više od 600. Najavljuju se i nove mjere. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak je o novim mjerama i epidemiološkoj situaciji u metropoli razgovarala sa zamjenicom ravnatelja Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar" Sandrom Šikić.

Jedan od kriterija za nove mjere je i visok postotak pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih. U glavnom gradu danas je više od 30 posto pozitivnih testova - što je epidemiolozima znak za pojačan oprez, jer s velik udjelom pozitivnih, sigurno raste i broj neotkrivenih slučajeva zaraze.

"Treba naglasiti da se intenzivno prate trendovi, odnosno kretanje broja oboljelih. Pratimo i na tjednoj bazi. Uspoređujući podatke ovog tjedna s prošlim svakako će se do kraja tjedna donijeti neke mjere, do petka ćemo imati neke nove informacije“, kaže Sandra Šikić.

Objašnjava kako situacija nije alarmantna te da se vidi stagnacija u dnevnom broju novooboljelih, ali tjedno su još uvijek visoki brojevi.

"Ono što smanjuje paniku, odnosno nema mjesta za paniku je što smo epidemiološku situaciju stavili pod kontrolu u smislu da nema zaostataka u epidemiološkoj obradi, i to zbog dva razloga - jedan je to što smo dobili pomoć u mladim liječnicima pa stignemo više pozitivnih slučajeva obraditi, a isto tako, posebno moram zahvaliti liječnicima obiteljske medicine koji su se itekako dobro uključili u praćenje kontakata i pozitivnih osoba i na taj način stavili situaciju pod kontrolu", kaže Šikić i dodaje kako se na poziv epidemiologa sada čeka do 24 sata.

Kazala je i kako se brza antigenska testiranja u Gradu Zagrebu planiraju u COVID ambulantama u domovima zdravlja.

"Intenzivno se rade validacije, a kliničke validacije su jedan značajan i dugotrajan posao i potrebno je sagledati sa više strana da bismo bili sigurni u pouzdanost tih testova", rekla je Šikić.

