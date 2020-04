Zagrebački stožer civilne zaštite objavio je najnovije informacije o koronavirusu i potresu koji je pogodio Zagreb.

Pročelnik Ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč rekao je da je tijekom jučerašnjeg dana testirano 220 ljudi. Pozitivna su četiri, dva su nova, dva retestirana. Znatno je reduciran broj poziva i dolazaka, pa se ukida noćna smjena COVID ambulanta.

Još je devetero ljudi stavljeno u samoizolaciju. Ukupno su 194 osobe ozdravile od korone. Policija je izvijestila da su utvrdili pet mjera kršenja samoizolacije, a nijedno kršenje društvenih okupljanja i rada ugostiteljskih objekata.

Izvijestili su da se i dalje pregledavaju objekti oštećeni u potresu koji je Zagreb pogodio prije točno mjesec dana. Posebno se provjeravaju vrtići, škole i druge ustanove. Postupali su ukupno na 1824 lokacije, a reciklažna dvorišta i dalje rade od ponedjeljka i subote.

Bandić ponosan na brojke

Gradonačelnik Milan Bandić opet je ocijenio da se još ''nismo umorili''. ''Nismo se još umorili, što nije baš običaj u hrvatskoj praksi, to znači da imamo još problema. Hvala vam što smo zajedno'', uvodno je naglasio. Sretan je što je u Zagrebu trend pada novooboljelih te je zahvalio svima koji su u tome pomogli. ''U apsolutnim brojkama to je ogroman uspjeh, imamo ispod jedan posto oboljelih od ukupno testiranih. Moramo na to biti ponosni'', naglasio je. Za jagodare koji inače prodaju proizvode na lokacijama u Zagrebu rekao je da će i za njih zatražiti da u skladu s uputama i mjerama mogu prodavati.

''Nesretan sam što se od plemenite ideje radi slučaj''

Ponovio je da se stvara slučaj od toga je li netko tko dostavlja građevinski materijal u nekoj stranci i kojeg je svjetonazora. ''Nesretan sam što se od najplemenitije ideje radi slučaj. Mi nećemo provjeravati tko je u kojoj stranci'', istaknuo je Bandić. Rekao je da to neće provjeravati ni prilikom dodjele stanova i pozvao da se od toga ne radi slučaj. ''mamo 44 stana, primili smo 47 zahtjeva, kad se počne raditi lista, opet će netko napraviti priču od toga'', vjeruje on. Kriteriji će biti da im je oštećena nekretnina jedina, brojnost obitelji, zdravlje u obitelji i deset godina boravka u Zagrebu. ''Savjest mi je čista ko gorski potok, namjera je samo da pomognemo oštećenim ljudima'', rekao je i ponovio da neće procjenjivati štetu.

Otkrio je da ima najave da će se javni prijevoz ''relaksirati'' od 1. svibnja.

Poput ministra Vilija Beroša, sad i Bandić na svako pitanje kaže ''hvala vam na pitanju'', ponekad čak i dvaput za jedno pitanje.

