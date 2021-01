Premijer Andrej Plenković danas je na konferenciji za medije uz stanje na potresom pogođenim područjima komentirao i situaciju s epidemijom koronavirusa.

Premijer je, komentirajući mjere na snazi, rekao da su donijeli odluku da mjere koju su sada na snazi ostaju do 31. ožujka.

Mediji su ga brzo ispravili, kazavši kako mjere traju do 31. siječnja nakon čega se i sam premijer brzo ispravio.

"Do 31. siječnja. Ne bojte se, teretane će se otvoriti i prije 31. siječnja ako je to upit. Da budemo skroz precizni. Vi ćete prvi znati", poručio je premijer novinarima.

U obraćanju je kazao i kako situacija ostaje ovakva kakva jest, a na kraju se odlazeći još jednom osvrnuo na teretane i kazao: "You will be the first to know"

Iz Vlade su ubrzo pojasnili da je premijer najavio kako će se mjere popuštati ovisno o epidemiološkoj situaciji od 1. veljače, a da će za ponovno otvaranje teretana on i ranije obavijestiti novinare.

Dodaju kako nema otvaranja teretana prije kraja mjeseca te je cijeli paket mjera produžen do 31. siječnja.