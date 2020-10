Sjeverna hemisfera proživljava "kritičan trenutak" pandemije covida-19, upozorio je u petak direktor WHO-a i ocijenio da previše zemalja bilježi eksponencionalni rast slučajeva.

"Nalazimo se u kritičnom trenutku pandemije, posebice sjeverna hemisfera", izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare.

"Prevelik broj zemljama bilježi eksponencionalno povećanje slučajeva i to dovodi do toga da su bolnice i jedinice intenzivne njege blizu ili su prekoračile svoje kapacitete i to već u listopadu", dodao je.

Ocijenio je da će "sljedeći mjeseci biti jako teški i da su neke zemlje na opasnom putu".

Tijekom posljednja 24 sata blizu polovice zabilježenih slučajeva u svijetu je bilo u Europi, precizirala je dužnosnica za vođenje pandemije u WHO-u dr. Maria Van Kerkhove.

U nekoliko europskih zemalja kapaciteti bolnica će biti popunjeni sljedećih tjedana, upozorila je.

"Pozivamo čelnike da odmah poduzmu mjere kako bi se izbjegle nepotrebne smrti, urušavanje osnovnih zdravstvenih usluga i zatvaranje škola. Kao što sam rekao u veljači, ponavljam i danas, ovo nije vježba", rekao je šef WHO-a.

Čelnik te UN-ove agencije je upozorio da će se opća karantena moći izbjeći ako vlade uspiju usavršiti svoje sustave traženja kontakata i koncentrirati se na izolaciju svih slučajeva i karantenu kontakata.

"Više puta smo vidjeli u cijelom svijetu da nikada nije prekasno da čelnici djeluju i svladaju epidemiju", rekao je.

Pandemija novog koronavirusa je u svijetu usmrtila više od 1,1 milijun ljudi od pojave bolesti krajem prosinca.

Diljem Europe je više od 8,2 milijuna oboljelih i više od 258.000 umrlih od covida-19.