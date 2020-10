Pred Klinikom za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s infektologinjom dr. Davorkom Dušek. Upravo ona bila je u timu koji je 25. veljače primio prvog pacijenta oboljenog od koronavirusa u Hrvatskoj. I sve od tad nije stala.

Kakvo je stanje u bolnici dr. Fran Mihaljević? Jjednostavno rečeno, gužva je.

"Držimo se, radimo najbolje što možemo, ali smo već i umorni. To zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 traje sve od veljače. Prve sumnje kada nas je zapravo bilo i strah hoćemo li dobro obaviti posao, pa karantena, pa prvi pacijenti, pa prvi teži pacijenti, oni koji su završavali na respiratoru, to sve ostavlja jedan danak na medicinskom osoblju", kaže dr. Dušek.

"Posao je izrazito stresan, najteže je kada izgubimo pacijenta i kada mu ne uspijevamo pomoći, ali bitno je da bez dobre komunikacije medicinskog osoblja, osobito medicinskih sestara ovo bi bilo nemoguće", kaže dr. Dušek.

"Gospođa mi je rekla da sam šik"

Kaže i kako je samo oblačenje i svlačenje zaštitne opreme možda i najkompliciranije.

"To može trajati i do 15 minuta. Jedna mi je gospođa rekla da izgledam šik, kao neka astronautkinja u dresu, a u tom dresu je zaista teško raditi. Teže je disati, toplo vam je, raditi različite medicinske zahvate puno je teže, slabije ste koordinirani, no sada smo se već nakon dosta mjeseci naučili", kaže.

Naglašava kako se posao ne ostavlja na poslu nakon što se završi smjena.

"I kad odemo, razmišljamo jesu li pacijenti koje smo ostavili dobro, jesu li kolege imali lošu smjenu, puno prijema, je li bilo neke teške situacije. Ovaj posao ostavlja danak i na našem osobnom životu", priznaje.

Kaže kako je pacijentima teško jer su izolirani od svojih najbližih.

"Jedini kontakt koji imaju s obitelji im je telefon i tu medicinsko osoblje bude kao obitelj“, kaže i dodaje da primaju i cijele obitelji.

Iza brojeva stoje ljudi

"Primamo i po tri, četiri člana obitelji. Najgore je kad netko umre, a njegovi članovi su još tu, i onda im to morate reći. Oni to ne mogu ni odžalovati normalno u ovoj izvanrednoj situaciji", kaže dr. Dušek.



O situaciji u zdravstvenom sustavu kaže: "Stalno govorimo o brojevima, da je devet puta veći broj zaraženih, da je dva puta više hospitaliziranih, ali ne smijemo se koncentrirati na brojeve, iza tih brojeva stoje ljudi. To su pacijenti kojima treba pomoći i pružiti adekvatnu skrb, ali i drugi ljudi medicinsko osoblje koje to treba napraviti".

Onima koji se ne pridržavaju mjera poručuje: "Možda bi bilo najbolje da dođu i da vide kako zapravo izgledaju naši teško bolesni, hospitalizirani bolesnici, koji se bore za zrak, koji su na visokim protocima kisika, neki su na respiratoru. To je zaista dramatično".

