Kakvo će vrijeme biti do kraja tjedna? Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Za mnoge krajeve maglovit i hladan početak godine, a danas već južina, poneko sunčano razdoblje i već novo naoblačenje.

Sa sjeverozapada nam stiže hladna fronta, vlažan i hladniji oceanski zrak koji će prelaskom preko Alpa u Đenovskom zaljevu generirati i jednu plitku ciklonu. Ona nam pak donosi provjetravanje i idućih sati nove oborine.

Brzo će odmaknuti dalje, pa će se u petak od poslijepodneva u unutrašnjosti, a nešto kasnije i drugdje u zemlji vrijeme postupno stabilizirati. U subotu smo već ponovno u polju visokog tlaka.



Kišovito u mnogim krajevima već noćas, tako će i jutro u većini zemlje biti oblačno s oborinama. U početku će padati kiša, no prelazit će u susnježicu i snijeg na kopnu, dok će duž Jadrana biti izraženijih pljuskova i grmljavine. U gorju oborina može biti i obilna, osobito u Lici gdje se očekuje možda i više od 15 cm novog snježnog pokrivača.

Sve skupa pratit će i okretanje vjetra na sjeverni i sjeveroistočni, pa će već prijepodne na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura, koja podno Velebita na mahove može biti olujna.

U Dalmaciji, osobito na jugu, još uvijek jugo i jugozapadnjak. Noć na kopnu i neće biti toliko hladna, koliko će zapravo zahladnjeti ujutro i prijepodne. Očekuje nas blizu nule, a na Jadranu u početku i 10ak stupnjeva. Drugi dio dana bit će dosta hladniji.



Poslijepodne na kopnu već smirivanje, i dalje većinom oblačno, no oborina će biti sve manje. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će i dalje biti oko nule. Prema večeri potom sve hladnije.



U Slavoniji i Baranji slično. Moguće je da se naoblaka sjevernije, u Baranji, a i sjeverozapadno prema Podravini bude dijelom i raskinula. Puhat će sjeverozapadnjak, dok će temperatura i ovdje biti sve niža. Sredinom dana stupanj ili dva, potom navečer i nekoliko ispod ništice.



Vrijeme će se poslijepodne i prema večeri smirivati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. No prije toga, na moru pljuskovi i grmljavina, a u gorju mjestimice izraženije oborine, kiša pa snijeg, izgledno, ponovno obilan u Lici. Puhat će jaka bura s olujnim udarima. Temperatura će poslijepodne biti koji stupanj niža nego prijepodne, a navečer će dodatno zahladnjeti.



U Dalmaciji će se promjenjivo oblačno, s kišom pljuskovima i grmljavinom najdulje zadržati, čak veći dio dana. Isto tako i južina, a poslijepodne prema večeri bura će se proširiti duž cijele obale. Dnevna temperatura, uglavnom oko 10 stupnjeva, a potom će uz buru osjetno zahladnjeti: prvo na sjeveru regije, već rano poslijepodne, a do večeri svugdje.

Tri dana kopno

Za vikend nas na kopnu očekuje djelomice sunčano. Ujutro mjestimice s maglom i jakim mrazom, a kasnije će biti i sunčanih razdoblja. Bit će dosta hladno, ne samo noću nego i tijekom dana. U nedjelju će poslijepodne zapuhati jugozapadnjak, postupno će nam pristizati i novi oblaci pa nas početkom novog tjedna očekuje promjenjivije, ali i osjetno toplije vrijeme. No neće biti posve stabilno.

Tri dana more

Pravi rolercoaster od vremena. I na Jadranu za vikend sunčanije, i prvo svježije uz buru. No i ovdje će u nedjelju zapuhati jugo dozivajući još jednu promjenu. Malo kiše mjestimice, od nedjelje, više ponedjeljak, šanse su malo veće na sjevernom dijelu. Početkom tjedna i ovdje uz južinu osjetno toplije.



Dakle oborine sutra, pa sunce i bura, pa vrlo brzo ponovno južina i toplina. Ako ste osjetljivi na promjene vremena, sljedeći dani iziskivat će vam više energije.

