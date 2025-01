Jedan prijelazni dan pa pogoršanje vremena: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna

U Novu godinu smo ušli sa stabilnim vremenom, pod anticiklonom i maglom, ali takvo vrijeme neće dugo ostati. Naime, anticiklona već slabi, što će fronti sa sjeverozapada dopustiti da dođe do našeg dijela Europe i pokrene stvaranja Genovske ciklone. Ipak, bit će to jedna slabija, manja i kratkotrajna ciklona, ali ipak dovoljna do donese kišu, buru, zahladnjenje i snijeg. Četvrtak će biti prijelazni dan prije tog pogoršanja, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Na obali će se u četvrtak ujutro naoblačiti. Na Kvarneru i u Istri će biti pretežno oblačno, lokalno već može pasti malo kiše, dok će u Dalmaciji još biti djelomice do pretežno sunčano. U unutrašnjosti će biti manje magle – bit će rjeđa i kratkotrajnija, uglavnom će se javiti u Slavoniji, dok će drugdje biti više sunca. Što se tiče kopnenih krajeva, ujutro će samo u gorskoj Hrvatskoj biti oblačno, uz malo kiše, koja se u Lici može i smrzavati na tlu. Vjetar će jačati na slab do umjeren, na kopnu jugozapadni, a na moru jugo. Temperatura će u unutrašnjosti iznositi od -2 do 3, a na obali od 7 do 9 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano uz promjenjivu naoblaku. Malo kiše moguće je tek kasno navečer, oko ponoći. Dan će uz to biti vjetrovit – jugozapadnjak će ojačati, puhat će umjereno, a u Međimurju i jako. No zbog toga će još malo zatopliti pa će najviša temperatura biti oko 11 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno sunčano i toplije. Do podneva će se magla posvuda raspasti, ali će jugozapadni vjetar blago ojačati u drugom dijelu dana, donoseći topliji zrak i temperature između 9 i 12 stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak, popodne jači nego ujutro, a maksimalna temperatura bit će uglavnom između 10 i 14 stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj bit će oblačno, povremeno s kišom. Puhat će umjeren jugozapadnjak, u Gorskom kotaru s jakim udarima, a najviše će temperatura iznositi 5-6 stupnjeva.

U Dalmaciji se očekuje djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Više sunca bit će na jugu, a više oblaka na sjeveru. Mjestimice može pasti malo kiše u popodnevnim satima. Puhat će umjereno jugo, uz temperaturu od 13 do 15 stupnjeva.

Vrijeme tijekom narednih dana

U petak će na kopnu biti oblačno, uz kišu, češću u prvom dijelu dana. Uz pad temperature, kiša će mjestimice prelaziti u susnježicu i snijeg, no to je pogoršanje kratkog vijeka. Već će se u subotu razvedravati pri čemu je lokalno moguća magla. Za vikend će opet biti hladno, osobito ujutro.

U petak će na obali u početku puhati jugo i lebić, a zatim naglo okrenuti na olujnu buru. Pri tome će biti kiše i pljuskova, mjestimice obilnijih. Subota će biti sunčanija, uz još bure. No, kratkog će vijeka biti ta stabilizacija jer već u nedjelju stiže nova epizoda juga i novo naoblačenje.

Taj hladni prodor u petak, prvi je od nekoliko koji se očekuju tijekom ovog mjeseca. Dugoročna prognoza ukazuje na to da će siječanj biti topliji od prosjeka, ali da će ta toplina biti manje izražena nego u prosincu i veljači te da će biti isprekidana hladnim prodorima. Oborina će biti manje nego inače, a na obali će se više puta izmijeniti bura i jugo.

