Odluka o zatvaranju teretana u Splitsko-dalmatinskoj županiji odrazila se i na teretane na području cijele Dalmacije.

Blaženko Mrkić, vlasnik teretane u Zadru kaže da u njegovoj teretani može biti 20 korisnika, jer jedna osoba mora imati 7 kvadrata. Napominje i kako se njegove sprave uredno dezinficiraju.

Na pitanje, jesu li teretane sigurne, Mrkić odgovara primjerom s autobusima. "Ovdje su strogo kontrolirani uvjeti. Nisam siguran da se sjedala u autobusima brišu i dezinficiraju nakon što se putnik sa njih digne. Mi svoje sprave dezinficiramo. Korisnik stavi ručnik na spravu prije nego što na njoj krene vježbati, na to se pazi", rekao je.

Priznaje da i njegova teretana osjeti posljedice odluke za teretane u Splitsko-dalmatinskoj županiji. "Nakon te odluke, to je odjeknulo kao bomba u fitness zajednici. Već jučer popodne čini mi se da je u mojoj teretani bilo manje ljudi. Danas je manje ljudi nego što bi inače bilo. Ljudi se prepadnu, razmišljaju na način da se to sutra može dogoditi u Zadru. Split je blizu, nije to drugi kontinent", kazao je.

"Diskriminacija teretana"

Podsjeća kako epidemiolozi stalno govore da se moramo naviknuti na život s virusom.

"Ako se moramo naviknuti, onda sigurno nije rješenje da se neke ustanove zatvaraju, jer ako nešto zatvorite, onda to nije suživot s virusom. Idemo napraviti to kao što je napravljeno s vrtićima, školama. Negdje se pojavi virus, onda se sve dezinficira, svi se pošalju na testiranje ili u samoizolaciju i nakon 24 sata sve radi ponovo. Ne znam čemu takva diskriminacija da se teretane zatvaraju, a recimo kafići se ne zatvaraju već se dezinficiraju i poslije sve radi normalno", zaključno je rekao.

Dodajmo kako se epidemiolozi Šibensko-kninske i Zadarske županije nisu odazvali na gostovanje, jer su, kažu, pretrpani poslom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr