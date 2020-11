Ministri Beroš i Ćorić na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade detaljnije su predstavili kazne za krešenje epidemioloških mjera kao i mjere za pomoć gospodarstvu.

Ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije govorio je o detaljima vezanima za novčane kazne koje se propisuju zbog kršenja mjera.

Beroš je na pitanje kako će se kažnjavati vlasnici stanova u kojima budu organizirane privatne zabave s više od 10 osoba, rekao kako će sve biti u skladu s Ustavom i zakonima.

"Policija neće postupati neće samoinicijativno nego po dojavi. Kao i do sada u slučaju buke, provale, vatre... Svi koji žele dobro, ako želimo suzbiti ovaj virus, vjerujem da će prijaviti nedozvoljena okupljanja“, rekao je Beroš i dodao kako je kao ministar zadovoljan, i da sustav na novonastalu situaciju odgovara prilagođavajući se.

Na pitanje što je s kažnjavanje udruga i vjerskih zajednica, Beroš je rekao da će se situacija pratiti, analizirati i onda će se prilagođavati novim okolnostima.

"Zakon u ovom trenutku ne predviđa kažnjavanje udruga i vjerskih zajednica", rekao je.

Istaknuo i kako će se kod kazne za kršenje mjera za fizičke osobe, moći platiti 250 umjesto 500 kuna.

Ćorić o blokiranima: "Želimo pomoći onima koji su zdravo poslovali, ne možemo prema svima isto"

Ministar Tomislav Ćorić pojasnio je detalje oko mjera pomoći gospodarstvu.

"Svi oni kojima su prihodi u 2020. godini u odnosu na 2019. pali za 60 posto, biti će obuhvaćeni mjerama. PDV se već neko vrijeme komunicira kao mjera koja bi pomogla sektoru ugostiteljstva, no u stanju ovakvog šoka, kada nemaju prihoda, to ne funkcionira. Možemo o tome razgovarati dugoročno", kazao je ministar Ćorić.

Govorio je i o blokiranim tvrtkama te rekao kako one nemaju samo problem likvidnosti.

"Ovdje govorimo o dugotrajnijim problemima. Želimo pomoći onima koji su u ovu krizu ušli na način da su zdravo poslovali i ne možemo se u tom kontekstu referirati na sve poslovne subjekte u RH. To jednostavno nije moguće. Mjere smo usmjerili prema onima kojima je onemogućen rad. Ne možemo se odnositi na isti način prema svim subjektima u jer financija za to nema. Vjerujem da je to svima jasno“, poručio je ministar Ćorić.





Ministar Beroš ranije je na sjednici Vlade rekao kako se propisuje novčana kazna za nepoštivanje mjera u sljedećim iznosima: od 10.000 do 40.000 kuna za pravne osobe, 5000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi te za fizičku osobu poduzetnika te 5000 kuna za fizičku osobu.

Za vlasnika posjeda je kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna za organiziranje ili dozvoljavanje okupljanja.