Zašto se satima čeka testiranje, ali i koja je razlika između BAT i PCR testa za Dnevnik Nove TV objasnila je Višnja Kovačević, šefica Službe za mikrobiologiju u Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

''To je visoko vrijedan uzorak koji moramo pravilno detektirati i zatim iz njega ekstrahirati virus, što traje oko 50 minuta, i nakon tog ide sama detekcija i razmnožavanje u aparatu koji se zove PCR. U jedan ciklus stanu 93 uzorka i sam ciklus traje oko 90 minuta. Od same pripreme i uzimanja uzorka do rezultata testa trebaju oko četiri sata'', rekla je.

Otkrila je da se PCR test koristio i prije COVID-a za detekciju i drugih virusa.

Za COVID potvrdu dovoljan i brzi antigenski test, Capak objavio detalje: ''Vrijedit će samo u Hrvatskoj, zato smo uložili prigovor''

S druge strane, za rezultate brzog antigenskog testa potrebno je 15 minuta. ''Iz našeg iskustva oni su 95 posto točni. Kad se pojavio delta soj praktički svaki pozitivan brzi antigenski test je potvrđen i na PCR-u'', dodala je. Kaže i da iz vlastitog iz iskustva ne može govoriti o kućnim testovima, no gotovo svi koji su došli s pozitivnim kućnim testom bili su pozitivni i na PCR-u ili brzom antigenskom testu.

Kada je riječ o omikronu, kaže da se na ovim testovima ne može utvrditi je li osoba zaražena omikron sojem koronavirusa. ''Mi čak ni na PCR-u ne možemo reći koji je soj u pitanju i zato se uzorci šalju na sekvencioniranje kako bi se znalo o kojem je soju riječ'', pojasnila je.

