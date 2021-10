Nešto malo više od 50 posto odraslog stanovništva kod nas se cijepilo s dvije doze. Pitanje je kakav će odaziv biti za treću dozu. Nova, poboljšana cjepiva na kojima se trenutačno radi mogli bismo imati već za nekoliko mjeseci - rekao je Valentini Baus imunolog Luka Čičin Šain čiji tim također sudjeluje u istraživanjima novih cjepiva. Doznajte i isplati li vam se mjeriti razinu antitijela, ali i je li prirodni imunitet jači od onog dobivenog cijepljenjem?

Bez obzira na to što smo do sada imali nekoliko različitih sojeva koji su dominirali i širili se među populacijom poput britanskog, južnoafričkog, sada delta soja - cjepivo protiv koronavirusa i dalje je isto, dakle prilagođeno onom prvom wuhanskom soju kojeg praktički više nema. Zašto se onda cijepiti trećom dozom?

''Virus iz Wuhana i delta-virus su se promijenili, ali razlike nisu velike. Razlika je u proeinu šiljka, a to je ono što naša protutijela prepoznaju kada se cijepimo, su se promijenili tek u nekoliko amionokiselina od tisuću aminokiselina koje tvore ovaj protein. Protutijela koja se stvaraju nakon cijepljenja, koje prepoznaju te sojeve, mogu blokirati ulaz u stanice i jednog i drugog soja'', pojasnio je virusni imunolog Luka Čičin-Šain u razgovoru s reporterkom Valentinom Baus u Dnevniku Nove TV.

Dodao je da laboratoriji diljem svijeta rade na modificiranju cjepiva. ''Već se testiraju cjepiva koja imaju šiljak delta-soja, umjesto wuhanskog'', istaknuo je Čičin-Šain koji i sam sudjeluje u takvom istraživanju.

"Mi smo vidjeli da kod nas to vrlo dobro funkcionira kod životinja, da vidimo dugotrajniju zaštitu, ali mi još nismo došli do toga da tražimo od regulacijskih agencija da krenemo s eksperimentima na ljudima. No kod drugih sigurno ima već kliničkih ispitivanja na ljudima. Realno je za očekivati da će nove formulacije cjepiva biti na tržištu koncem ove godine ili početkom iduće'', istaknuo je, ali naglasio da još nije poznato koliko će cjepiva štititi od nadolazećih sojeva.

Rekao je da neće biti jedinstvenog cjepiva, već više vrsta. ''Neki od njih će ubaciti nekoliko varijanti šiljka, kao u cjepivima protiv gripe'', usporedio je.

Neki ljudi provjeravaju razinu antitijela da vide koliko su zaštićena. Koliko je to dobar pokazatelj?

''To je grubi pokazatelj. Nije idealan jer postoje slučajevi gdje netko može imati visoku razinu protutijela, ali da nisu super-efikasna, i obrnuto. Ako imate visoku količinu protutijela, vjerojatno znači da vam treća doza nije potrebna'', smatra imunolog.

Istaknuo je da se i dalje nemaju jasne informacije o ljudima koji su se više puta zarazili. Teško je reći tko je dva puta prebolio jer neki među njima prvi put nisi bili simptomatski. ''Kod cjepiva je jasno - ako je netko cijepljen, o tome postoji informacija. Nije za očekivati da će cijepljenje biti efikasno kao prirodna imunost, ali se ona stječe na vrlo skup način - može koštati života'', zaključio je Čičin-Šain.

Cijeli intervju pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr

Koja je sudbina suspendiranih policajaca: "Bit će ih teško obraniti zbog cijele medijske slike"