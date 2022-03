Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da Vlada razmišlja o financijskom poticaju za sve osiguranike cijepljene trećom dozom, pa i za svaku iduću dozu. I to na način da se osiguraju određene olakšice za zdravstveno osiguranje. ''To planiramo na jesen, a o detaljima još razgovaramo'', rekao je Beroš.

''Pandemija nije još gotova, kao što ste vidjeli ima nekoliko scenarija koja možemo očekivati, docjepljivanje je svakako važno. Mi smo sada u nelošoj situaciji i važno je da započnemo kampanju cijepljenja, jer moramo misliti na jesen i potencijalne mogućnosti problema s novim varijantama'', kaže ministar zdravstva Vili Beroš.

''Naš pravac kretanja je nagraditi one koji brinu o svom zdravlju. Evo proteklih dana svjedočimo da je zbog prevencije pao postotak smrtnosti od raka dojke. Penalizacija nam nikada nije bila opcija. Ali moguće da ćemo ići na popust na policu osiguranja za one koji se cijepe, jer se njome smanjuje hospitalizacija pa i post COVID sindromi. Još razgovaramo o detaljima, ali to bi vjerojatno bilo za treću i svaku daljnju dozu. To je nešto što je preventivno, dobro, važno u smislu očuvanja zdravlja i u svakom slučaju rasterećuje proračun'', rekao je ministar Vili Beroš.

''Ja ne mogu kalkulirati, moje je da radim na utemeljenju korone. Osobno mislim da sam opravdao premijerovo povjerenje'', kaže Beroš na pitanje misli li da će biti zahvaćen skorom rekonstrukcijom Vlade.

Iz Ministarstva zdravstva planiraju novu kampanju za cijepljenje. Tvrde, ima ga za sve. Između ostalog, razmišlja se i o financijskom poticaju za sve osiguranike koji su cijepljeni booster dozom.