Među najranjivijim skupinama su i mali poljoprivrednici, posebno oni čiji je plasman ovisio o tržnicama. Otkad su zatvorene, proizvođači se pokušavaju organizirati i preseliti u virtualni svijet. Pomoć najavljuje i Ministarstvo poljoprivrede.

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić o tom problemu razgovarala je s Igorom Medićem, direktorom Tržnica Osijek.

"Nama je problem što je prošle godine u Hrvatsku uvezeno tri milijarde eura vrijednosti hrane, to je oko 40 posto naših potreba. To je neodrživo. Trenutno oko 10.000 OPG-ova prodaje na hrvatskim tržnicama. Udruga hrvatskih tržnica već 11 godina radi na certificiranju onih koji stvarno proizvode na svojim njivama", kaže Medić i dodaje kako su jutros razgovarali s Ministarstvom poljoprivrede kojem su poslali svoj prijedlog o online platformi na kojoj će se nalaziti samo oni koji stvarno proizvode svoje proizvode.

"I da sugrađani, recimo u Zadru, mogu kliknuti i vidjeti tko su ti certificirani i može s njima ostvariti kontakt. Našim OPG-ovcima nedostaje ta vidljivost, to je možda razlog što imamo toliko uvoza u Hrvatsku", smatra Medić koji dodaje kako bi brzo rješenje možda bilo da u postojeću bazu Udruge hrvatskih tržnica Ministarstvo poljoprivrede implementira web-shop. Medić ističe kako je bitno da se to ne radi lokalno nego sustavno.

"Udruga je napravila strategiju razvoja hrvatskih tržnica s ciljem da tržnice budu produžena ruka Ministarstva poljoprivrede, to je bitno. Mi nisko klasični trgovački lanci koji žele zaraditi i ostvariti dobit, mi želimo tim hrvatskim poljoprivrednicima omogućiti da plasiraju svoje proizvode. Oni ne mogu samo sa kućnog praga, ne mogu samo online, tržnice im nude najviše i najveću vidljivost, a to im najviše nedostaje", kaže Medić te ističe kako Udruga poštuje odluke Nacionalnog stožera, ali im nije jasno zašto je trgovački lanac 20 metara dalje od tržnice, koji mora poštivati iste mjere, otvoren, a tržnica nismo.

"Poštivamo odluku, ali se s njom ne slažemo. Cijela Udruga, nas 40-ak, moli da nam dozvolite da u zatvorenim tržnicama, gdje ćemo provoditi mjere, otvorimo jednako kao u trgovačkim lancima", zaključuje Medić.

"Strašno je, jednostavno smo izgubljeni"

Iako je osječka tržnica utihnula, Jeličine nesilice i dalje svaki dan snesu 2.500 jaja.

"Ovo je sad strašno nešto. Jednostavno, izgubljeni smo. Ne znamo kud bi, šta bi, jer uglavnom što prodajemo to je na tržnici. E sad, pokušavamo na neki način neku dostavu“, kaže Jelica Jurković, proizvođačica konzumnih jaja.

Prazna osječka tržnica Foto: DNEVNIK.hr

Dostavi se okrenuo i Vladimir iz Josipovca. Otkad su zatvorene tržnice i restorani, promet mu je višestruko pao.



"Ugrubo, u prosjeku negdje oko 100 glavica salate, dosta su količine bile dobre. A sada? A sad smo spali na gajbu do dvije tjedno“, govori Vladimir Vranješ, proizvođač povrća.

Mali proizvođači spas traže u virtualnim tržnicama. Iako hranu dostavljaju na željeno mjesto, cijene nisu dizali.

"Krenulo je, pretpostavljam da će s vremenom biti bolje, za sada je ovako, sada po par narudžbi dnevno, ali ljudi trebaju hranu, to je ono jedino što nas tješi“, kaže Vranješ.

Utjehe nema za cvjećare, koji trenutačno spadaju u najugroženiju poljoprivrednu skupinu.

"Ove okolnosti su svakome prouzročile probleme, a naročito nama cvjećarima jer mi nismo nešto što je neophodno za život svakodnevni, tako da je pitanje da li će ljudi uopće kupovati cvijeće“, kaže Aleksandra Kolarić, proizvođačica cvijeća.

Računi stižu, dobavljači traže svoje, a proljetnice i ljetnice zarobljene su u plasteniku.

"Mi smo pokušali s tom online dostavom, objavili smo, međutim, malo nas je sad snijeg spriječio, vidjet ćemo jednostavno da li će to ići ili ne, jednostavno, da li će nam i stožer dozvoliti da mi prodajemo cvijeće“, kaže Kolarić.

Ministarstvo poljoprivrede najavljuje financijsku pomoć proizvođačima biljne i stočarske proizvodnje koji imaju do 10 zaposlenih.

"Predviđeno smo osigurali 50 milijuna proračunskih sredstava, tako smo zapisali, no evo već do danas se to promijenilo pa će biti gotovo 53 milijuna kuna“, rekla je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Detalji programa bit će poznati idući tjedan.

"Sve što smo stekli, stekli smo svojim radom i svojom mukom, nismo se nikad oslanjali na državu, ali ako bi nešto bilo jako bi dobro došlo“, kaže Jelica Jurković.



U međuvremenu, Slavonci se snalaze kako znaju. Ovaj prozivođač iz Podgorača, svoja alkoholna pića namjenjena turističkoj sezoni na Jadranu, vraća u kazan.

"Cjelokupnu proizvodnju smo odlučili jedan blitzkrieg, preko noći pokrenuti proizvodnju i redestilirati, znači šljivovice, viljamovke, likere i sve u dezinfekcijska sredstva“, rekao je Goran Đanić, proizvođač rakija i likera.

S novom proizvodnjom u pogon se vratila četvrtina od 30 otpuštenih radnika.



"Pokušat ću i drugu četvrtinu vratiti, znači 50 posto firme bi se moglo ponovno aktivirati“, dodaje Đanić.

Čuvanje zdravlja na prvom im je mjestu, no sačuvati proizvodnju bez tržišta, za male proizvođače još je veći izazov.

