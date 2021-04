Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u ponedjeljak je otvorilo predmet protiv ministra zdravstva Vilija Beroša na temelju medijskih napisa o platformi CijepiSe i povezanosti s tvrtkom koja je radila tu stranicu, potvrdili su u utorak iz povjerenstva.

"Na temelju saznanja koja smo stekli iz medija otvorili smo predmet protiv dužnosnika. Tek je otvoren predmet, još nikakve radnje nisu poduzimane", rekla je glasnogovornica povjerenstva Martina Jurišić u razgovoru za Hinu.

Predmet tek treba biti dodijeljen nekome, a sada, kao i u svakom drugom predmetu, slijedi faza prikupljanje relevantne dokumentacije. Nakon što se ona prikupi, predmet će se staviti na dnevni rad, ali u ovom trenutku još je nemoguće reći kada će to biti, pojasnila je glasnogovornica.

Mediji otkrivaju afere, ministarstvo tvrdi da je sve transparentno

Mediji već danima pišu o aferi vezanoj za internetsku stranicu CijepiSe preko koje se zainteresirani građani mogu prijaviti za cijepljenje protiv covida-19, a koja je u svom radu naišla na probleme.

Telegram je pisao kako od Ministarstva zdravstva nije uspio dobiti odgovore na pitanja tko je izradio spornu stranicu CijepiSe i koliko je to koštalo, međutim, do odgovora su došli sami jer su otkrili da je u kodu stranice ostao potpis autora, odnosno tvrtke Cuspis.

Tvrtka Cuspis je, kako navodi Telegram, tvrtka ministrova poznanika Vinka Kojundžića i prihodi su joj "eksplodirali" nakon 2018. "Podaci državne riznice, dostupni od 2013., pokazuju da do 2018. tvrtki Cuspis ministarstvo nije isplatilo ni kunu. Otkako je Vili Beroš došao, prvo na poziciju pomoćnika ministra, Cuspis je primio oko 14 milijuna kuna", piše Telegram.

Ministarstvo je pak priopćilo kako je sve transparentno i da su na platformi radile tvrtke Ericsson Nikola Tesla, In2 i Cuspis, ali Ericsson i In2 su demantirali svoj angažman.

Između ostalog, Telegram je jučer otkrio kako je Ministarstvo zdravstva dalo IT posao od 1,6 milijuna kuna u projektu eBolnice nepoznatoj tvrtki Navada koja je dosad radila cvjetne aranžmane, a danas je objavio kako će stručnjake za milijunski iznos nadzirati tvrtka Aenona consulting d.o.o. "u vlasništvu bivšeg Sanaderovog ministra zdravstva, Nevena Ljubičića koji je tvrtku osnovao svega dvadesetak dana prije isteka roka za dostavu ponuda".

Oporba u srijedu razgovara o opozivu

SDP namjerava ovoga tjedna među oporbenim strankama pokrenuti razgovore o postupku opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša zbog, kako navode, brojnih problema i propusta u njegovu resoru.

Čelnik SDP-a Peđa Grbin u ponedjeljak je izjavio Hini da su razlozi za Berošev opoziv više nego jasni - bolnice su ostale bez lijekova, pa da se ništa drugo nije dogodilo, to bi u svakoj drugoj zemlji značilo da se traži opoziv ministra zdravstva.

"Kao da to nije dosta, ministar tvrdi da je pripremio reformu zdravstva i dao je premijeru Plenkoviću, Plenković tvrdi da to nije istina, što znači da jedan od njih dvojice laže. Imamo dug u zdravstvu koji je došao do nevjerojatnih razmjera, a i nered s platformom cijepise.hr", kaže Grbin.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u ponedjeljak kako još uvijek ima podršku premijera te vjeruje da će utemeljiti i provesti najveći dio reformi u sustavu, dok je oporbi odgovorio da traženje njegove smjene na osnovu fabriciranih afera nije put rješavanja problema.