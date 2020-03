Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) uputilo je 11. ožujka 2020. sve škole na pripremne aktivnosti u vezi s organizacijom nastave na daljinu pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sve osnovne i srednje škole trebaju do ponedjeljka do 12 sati uspostaviti komunikacijske kanale i podijeliti opremu učenicima sukladno uputi, ako to do sada nisu učinili.

S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama neće održavati nastava od ponedjeljka, 16. ožujka 2020., počet će izvođenje nastave na daljinu.

U subotu će se organizirati virtualni sastanak svih ravnatelja svih osnovnih i srednjih škola s ministricom Blaženkom Divjak u virtualnoj učionici "Ravnatelji osnovnih i srednjih škola" u 13 sati.

Isporuka obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulima i nastavnim programima svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

1. razred OŠ 8 – 10 h

2. razred OŠ 10 – 12.30 h

3. razred OŠ 13 – 16 h

4. razred OŠ 16 – 19 h

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Za učenike predmetne nastave osnovnih škola i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta od 4 do 5 sati na dan. Sadržaji će uključivati videosnimku predavanja, kao i dodatne radne materijale. Predmetni nastavnici čiji predmeti nisu pokriveni osnovnim paketom mogu organizirati nastavu u 5., odnosno 6. satu u danu.

Sportska televizija emitirat će nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14 sati. Nastava će se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a i mrežnim stranicama škola.

Praćenje i potpora

Razrednici bi trebali svaki radni ran u virtualnim razredima od 5. do 8. razreda u osnovnim školama i od 1. do 4. razreda u srednjim školama podsjetiti učenike na dnevni raspored i uputiti ih na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan. Predmetni nastavnici trebaju davati i upute vezane za korištenje materijala u udžbenicima te samostalnog rada učenika. Korisno je i da učenici imaju jasne domaće zadaće kako bi se mogao pratiti njihov rad.

Prisutnost učenika na nastavi prati se uz njihove aktivnosti u virtualnom razredu .

Prazan hodnik i učionica (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Savjetnici AZOO-a i ASOO-a pratit će aktivnosti nastavnika i pružati potporu u njihovim aktivnostima.

++Mentori u Školi za život kontinuirano će raditi na izradi novih digitalnih sadržaja te po potrebi davati potporu nastavnicima u izradi vlastitih materijala, osmišljavanju dodatnih materijala te dodatnih aktivnosti koje učenici izrađuju samostalno.

Predlažemo učiteljima da kontinuirano daju povratne informacije učenicima različitim metodama vrednovanja kao što su učenje i vrednovanje za učenje, a vrednovanje naučenog za sada nije obvezno'', navode u Ministarstvu.

Nastavnici će dolaziti u školu

Prema mišljenju Vlade RH i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, do daljnjega djelatnici trebaju navedene aktivnosti i redovite poslove obavljati na radnome mjestu u školama, barem do uspostave pune funkcionalnosti sustava nastave na daljinu.

Ravnatelji također trebaju osigurati prihvat učenika razredne nastave koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Učenici u školi također trebaju pratiti nastavu na programu HRT 3. Dakle, za njih neće biti organizirana nastava, nego će pratiti obrazovni program na televiziji ili će sudjelovati u nastavi na daljinu uz praćenje učitelja.

Prazna učionica, ilustracija (Foto: Dnevnik.hr) - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Učenici koji koriste uslugu pomoćnika u nastavi mogu je nastaviti koristi u školi ako učenik dolazi u školu ili kod kuće ako učenik ostaje kod kuće. Međutim, u ovome drugom slučaju potrebna je suglasnost roditelja i pomoćnika. Uslugu je moguće koristiti u vremenskom opsegu koji je potreban za praćenje nastave na daljinu, a najviše koliko je učenik koristio uslugu pomoćnika u nastavi u školi.

Dodatne obavijesti bit će dostupne tijekom sutrašnjeg sastanka s ravnateljima u virtualnoj učionici.