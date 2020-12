U Zagrebu postoje brza antigenska testiranja na koronavirus, na 12 lokacija. Iako je rečeno da s pozitivnim nalazom na brzom testu nije potrebno obavljati PCR test, naša sugovornica rekla je kako to očito nije slučaj u praksi.

''Svatko tko ima pozitivan antigenski test obavezan je prvi radni dan javiti se svom izabranom liječniku obiteljske medicine, pridržavati se epidemioloških mjera te ostati u strogoj izolaciji'', stoji u uputama na službenim stranicama Grada Zagreba.

No, to očito nije tako ako liječnici opće medicine samostalno odlučuju hoće li svejedno pozitivnu osobu na brzom testu slati na PCR test ili ne. Svoju neugodnu avanturu s doktoricom opće prakse, za DNEVNIK.hr nam je ispričala osoba koja je htjela ostati anonimna.

Naime, nakon što je dobila pozitivan nalaz na brzom antigenskom testu, javila se svojoj liječnici opće prakse koja ju je uputila na još jedno testiranje. ''Bila sam u kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, zbog čega sam otišla na brzi test. U roku sat vremena kako sam obavila brzi test su me nazvali iz dermatovenerološke ordinacije (lokacija gdje sam radila brzi test) gdje su mi rekli da sam pozitivna i da se moram javiti svom liječniku opće prakse za dodatan PCR test. Nikakve druge upute mi nisu dali, niti da ostanem doma, apsolutno ništa. Valjda pod pretpostavkom da građani već sve znaju", rekla nam je sugovornica.

''Stavite dvije maske, rukavice i bit će OK''

''Kad sam zvala svoju liječnicu i ispričala joj da sam pozitivna na brzom testu, rekla da je da će me njena sestra naručiti za testiranje i nazvati. Sestra me nazvala nakon sat vremena i rekla da imam termin u Sigetu za tri dana. Bila sam pod temperaturom i spavala te nisam to dalje propitkivala'', prisjetila se naša sugovornica.

Nakon toga, dobila je neugodan odgovor kojem se nije nadala. ''Sestra mi je znači taj isti dan rekla da je to drive in, da moram ići osobnim automobilom. Nakon što sam rekla da ga nemam, rekla je 'onda taksijem', kazala je sugovornica.

Bandić najavio testiranje učenika i nastavnika u Zagrebu: "O rezultatima ovise buduće mjere"

Objavljen detaljan popis: Pogledajte gdje se u vašem gradu možete testirati i po kojoj cijeni. U nekim županijama morate izdvojiti čak 1500 kuna

Nije joj bilo jasno kako je moguće, ako je pozitivna, putovati taksijem te je ponovno nazvala svoju doktoricu za pojašnjenje. ''Drugi dan sam nazvala doktoricu da ju pitam kako da dođem tamo ako nemam automobil, a taksisti me ne žele voziti s pozitivnim brzim testom? Rekla mi je 'pa zašto ste im rekli da ste pozitivni? Nemojte im to uopće govoriti, stavite dvije maske, rukavice i bit će sve OK''', rekla je citirajući svoju liječnicu.

Da stvar bude bizarnija, na upit ima li pravo zvati sanitetsko vozilo koji će ju odvesti na mjesto testiranja, liječnica opće prakse joj je odgovorila: ''To je samo za nepokretne osobe.''