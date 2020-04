Nakon gotovo mjesec dana Murter i Betina više nisu u karanteni! Toni Turčinov, načelnik Općine Murter-Kornati otkrio je što ukidanje ove stroge mjere znači za otočane.

Toni Turčinov, načelnik Općine Murter-Kornati kaže kako im ukidanje karantene vraća psihološku prednost. "Ovo znači otvaranje pošte. Znači vraćanje ulaganja u turizam, jer ovo je regija koja živi za turizam i od turizma. Mjera i dalje ima, ali krećemo raditi", napominje Turčinov.

Mještanima je bila ograničena sloboda kretanja, za njih nisu vrijedile ni e-propusnice jer nisu smjeli s otoka, a sada im se, kaže, Turčinov dosta toga mijenja.

"Mijenja se. Bili smo dobro organizirani i to nam nije stvaralo problem. Nadležne službe su dobro radile i još rade, ali naveći problem je bila pošta i to što smo bili zatvoreni u kuće. Niti jedna firma nije radila 30 dana i to je bilo loše, pogotovo kada se spremate za sezonu", napominje.

No, i dalje ima mještana koji su ili zaraženi ili u samoizolaciji. Turčinov napominje kako su Murter i Betina sigurni.

"Epidemiolozi su dali mjere. Mislim da su ta dva mjesta najsigurnija na Jadranu. Moramo sačuvati zdravlje. Nema panike i nema straha, pozivamo turiste da dođu na najsigurnija mjesta na Jadranu jer kada ste 30 dana zatvoreni, onda nakon otvaranja ste najsigurniji", uvjeren je.

