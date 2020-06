Ugledni znanstvenik Gordan Lauc na Facebooku je podijelio znanstveni rad za koji kaže da bi trebao zatvoriti jedno od nepoznatih poglavlja koronavirusa vezano za širenje virusa.

''Jedna vrlo neuobičajena karakteristika virusa SARS-CoV-2 jest ta da on kod dijela ljudi ne izaziva gotovo nikakve simptome, dok kod drugih izaziva tešku bolest koja često može biti i fatalna. Ti asimptomatski slučajevi znatno su pridonijeli širenju virusa, a u isto vrijeme zbunili su znanstvenike koji nikako nisu mogli shvatiti kako se virus tako brzo širi i na nejasne načine skače s osobe na osobu'', napisao je Gordan Lauc.

Navodi da je objavljen značajan znanstveni rad koji bi trebao zatvoriti jedno od tih nepoznatih poglavlja.

''Najmanje 40 % (a čak i više od 80 % u nekim slučajevima) osoba koje su inficirane virusom SARS-CoV-2 (dakle pozitivne na PCR testu) neće razviti nikakve ili gotovo nikakve simptome. Ti ljudi neće ni znati da su zaraženi, a moći će prenijeti virus drugima'', prenio je Lauc jedan od zaključaka i naglasio da to objašnjava zašto nam se na početku činilo da se virus jako brzo širi. ''On se nije tako brzo širio, nego smo mi testirali sve više i više ljudi i pronalazili više pozitivnih slučajeva koji su već prije bili zaraženi, samo to nitko nije znao'', kaže.

Istaknuo je da je dobra strana ove spoznaje da sada znamo da će većina ljudi koji se zaraze bolest savladati bez većih problema. ''To je i odlična vijest za našu turističku sezonu, jer ako se i pojavi određeni broj zaraženih, vjerojatno neće biti puno teško oboljelih (nešto slično onome što smo nedavno vidjeli na Braču)'', objašnjava.

''Loša je strana da ćemo ako/kad se virus vrati u Europu vrlo teško moći suzbiti epidemiju ciljanim testiranjem i izolacijom kontakata zaraženih osoba. Tako ćemo moći pronaći najviše polovinu potencijalnih prenositelja bolesti. Zapravo, jedino što će nam preostati bit će tzv. japanski model u kojem ćemo se svi morati truditi biti što odgovorniji i truditi se da ne širimo virus'', zaključio je Lauc.