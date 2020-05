Analiza širenja koronavirusa koju je provelo sveučilište Harvard pokazala je da bi virus mogao biti sezonalan.

Naš ugledni znanstvenik Gordan Lauc na Facebooku je podijelio vijest koju je objavilo američko sveučilište Harvard, a prema kojoj je analiza širenja koronavirusa na 3739 lokacija diljem svijeta potvrdila da bi virus mogao biti sezonalan.

"Vrijeme nije naravno jedini faktor tako da se ne treba baš potpuno opustiti i vratiti na staro, no ova vijest budi nadu da opuštanje mjera koje se sada događa neće dovesti do novog vala pandemije. To vjerojatno isto znači da bismo što prije trebali otvoriti škole i omogućiti djeci da imaju normalan kraj školske godine.

Za one koji po medijima viču da su stroge mjere bile pogrešne, ovo je loša vijest, jer potvrđuje da bismo bez odlučnih mjera u ožujku imali jako eksponencijalni rast zaraženih i puno mrtvih i bolesnih u Hrvatskoj.

Ovo je loša vijest i za one koji se zalažu za zadržavanje ili ponovno uvođenje strogih mjera, jer pokazuje da su u ovo doba godine dovoljne i vrlo blage mjere opreza. Za sve nas ostale, ovo je super vijest za laku noć", objavio je Lauc.