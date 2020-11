Najgore stanje je u Varaždinskoj županiji. Donosimo dramatične snimke iz tamošnje bolnice, s odjela gdje leže najteži pacijenti. Stanje je zabilježila mikrokamera na zaštitnom odijelu medicinske sestre.

Prizori s intenzivnog odjela bolnice u Varaždinu snimljeni su mikrokamerom. Zdravstveno osoblje pada s nogu jer je svaki dan u bolnici sve više oboljelih od virusa. Ostao je tek jedan slobodan respirator, od njih 18.

Hladni pogon je ugašen, u bolnici su 133 osobe s teškim COVID simptomima.

"Mi očekujemo u sljedećih sedam dana priljev dodatnih 150 pacijenata u bolnicu, naši podaci pokazuju da otprilike 12 posto njih zahtjeva liječenje respiratorom", kaže nam Nenad Kudelić, ravnatelj OB Varaždin.

Što znači da u sljedećih tjedan dana u bolnici više neće biti mjesta.

"Krenuli smo s osiguravanjem dodatnih bolničkih kapaciteta , uključujući sa postavljanjem grijanih šatora opskrbljenih sa kisikom, koji nam omogućuju smještaj dodatnih 36 bolesnika", dodaje Kudelić.

Varaždinska županija ima najgore brojeve u Hrvatskoj. U dva tjedna u prosjeku imaju između 1300 i 1400 zaraženih na 100 tisuća stanovnika. To je dvostruko više od prosjeka Hrvatske. Takvo stanje imaju najpogođenije zemlje EU Belgija i Češka.

Sutra u bolnicu dolaze još dva respiratora te je mobilizirano dodatnih pet. Župan Čačić očekuje pomoć države.

"U dogovoru s ministrom Berošem, postoji u ovom trenutku garancija da će se intervenirati iz državnih resursa", kaže župan Radimir Čačić.

Na ulicama Varaždina je vidljivo manje ljudi. Varaždinski plac uoči Martinja obično je krcat. Gradski stožer sada poziva da se proslave otkažu, osjete to i prodavači.

"Nisam osjetila da je Martinje...", priznaje nam Milena Brezovec, prodavačica na tržnici. Dodaje da je prijašnjih godina ljudi bilo više.

"Ja mislim da se po kafićima najviše zaraze. Evo sad tu malo gledajte - tko tu ima masku?", pita se Nenad iz Varaždina.

A glas su digli i varaždinski umirovljenici. Apeliraju na mlade da ih zaštite.

"Da nekako budu obazrivi, da se svakodnevne komocije riješimo pa da bismo sutra bolje živjeli", apelira Vladimir Kozjak iz Savjeta za umirovljenike Varaždinske županije.

I u susjednom Međimurju danas više od 100 novozaraženih, 15 novih u bolnici pa grad i županija kupuju tri nova respiratora. Sjever zemlje brine i epidemiologe.

"Varaždinska je već donijela svoje mjere, Međimurska intenzivno radi na svemu što se može raditi i nadamo se da će broj padati", govori Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Najveći broj zaraženih u danu i dalje ima glavni grad. Zbog 3000 aktivnih slučajeva u ovom trenutku pripremaju se nove mjere.

"Finalni dogovor negdje u četvrtak odnosno petak, vjerojatno četvrtak, onda ćemo odlučit što i kako dalje", najavio je Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ 'Andrija Štampar'.

U Varaždinskoj županiji raste broj teško oboljelih, sve više ih treba respirator. Epidemiolog: "Izgubili smo kontrolu nad brojem zaraženih"

Varaždinska županija od subote pod novim mjerama: "Pozivanje na nepridržavanje je jako opasno"

U Hrvatskoj je danas 1467 novozaraženih, no 1513 osoba je završilo u bolnici, od toga je na respiratoru njih 167.

"Prije mjesec dana korone nije ni bilo"

Tešku situaciju komentirao nam je Robert Vugrin, načelnik stožera Varaždinske županije. Pitali smo ga strahuje li da će već večeras morati birati koga će staviti na posljednji respirator.

"Na svu sreću, nije toliko dramatično. Činjenica je da smo do prije nekoliko dana imali 12 respiratora. Brzom intervencijom županije i Ministarstva kratkoročno smo povećali brojku na 20. Sada je 17 osoba na respiratoru, sutra očekujemo isporuku nova dva i kontinuirano smo u kontaktu s Ministarstvom zdravstva da kroz preraspodjelu ne budemo u situaciji da moramo odlučivati", rekao je.

Kaže da je izuzetno teško sada loviti kontakte.

"U sedam dana imamo 1540 novooboljelih, to je incidencija 900 u sedam dana na 100.0000 stanovnika. Kada bismo to preslikali na Hrvatsku bilo bi to 6000 novooboljelih dnevno, a već bi 400 ljudi bilo na respiratorima", kaže.

Objašnjava da je ovakva situacija zatekla i same mještane županije jer su još početkom listopada bili među najuspješnijima u Europi.

"Sedmodnevna incidencija je tada bila osam. Danas je 908. U dva tjedna je sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika dostigao brojku 300. Ljudi se nisu mogli tako brzo prilagoditi novonastaloj situaciji. Još početkom listopada korone uopće nije bilo, život je funkcionirao sasvim normalno. Trebalo je neko vrijeme da ljudi shvate da situacija ubrzano postaje alarmantna.

Prozvao je državu u zbog načina na koji vodi borbu s epidemijom.

"Ja bih rekao da je Hrvatska propustila uspostaviti jasan sustav koji bi građanima svih županija dao jasnu informaciju što imaju očekivati u kojoj situaciji. Kada se epidemiološka situacija ubrzano pogoršava, onda trebaju i građani i pravne osobe znati što imaju za očekivati", rekao je.

"Nedostaje sustav sankcioniranja"

Na opasku ministra Beroša koji tvrdi da takav semafor nije pokazao svrhu u Europi, Vugrin odgovara: "Recimo Njemačka koja im 412 regija. Od njih svega 15 regija ima incidenciju veću od 250. Oni imaju jasno definirano. Izna 100 se zatvaraju određeni ugostiteljski objekti, uz određene kompenzacijske mjere pa ljudi znaju što imaju očekivati".

Vugrin je komentirao i kažnjavanje onih koji se ne drže mjera.

"Ništa nam ne vrijedi ako mjere definiramo, a sustav sankcioniranja izostaje. Opet ću za primjer uzeti Njemačku, dva veća grada. München i Hamburg koji zajedno imaju 3,5 milijuna stanovnika. U šest mjeseci preko 20.000 prekršajnih naloga je izdano, preko 2,2 milijuna eura naplaćeno. U RH u istom razdoblju izdano je 10.000 upozorenja, a svega nekoliko desetaka prekršajnih naloga", kaže, a dodaje i kako je krivi dojam da županije same mogu pooštravati mjere.

"Ostavlja se dojam da županije o nečemu mogu odlučivati. To je pogrešno. Mjere donosi Nacionalni stožer. Mi možemo predložiti, ali Nacionalni stožer na kraju odluči koje mjere će prihvatiti. Nekoliko puta smo već predložili određene mjere. Nacionalni stožer odlučuje što će prihvatiti", rekao je Vugrin o županiji koja je do prije mjesec dana imala više respiratora nego zaraženih.

