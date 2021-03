U Bosni i Hercegovni u ponedjeljak je potvrđeno manje od 900 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ali su istodobno prijavljena rekordna 93 smrtna slučaja povezana sa zarazom, što je najveća brojka u jednom danu još od izbijanja epidemije u ožujku 2020.

Manji dnevni broj zaraženih nego u prethodnom tjednu ponedjeljkom je uobičajeno povezan i s manjim brojem testiranja. Od subote su tako provedena testiranja na nešto manje od tri tisuće uzoraka, pri čemu je zaraza potvrđena kod 653 osobe iz Federacije BiH, u Republici Srpskoj bila su 192 nova slučaja, a u distriktu Brčko 11.

U Federaciji su umrle 64 osobe kod kojih je ranije dijagnosticran COVID-19, u RS-u 22, a u Brčkom sedam.

Uz ove najnovije slučajeve do sada je u toj zemlji od posljedica zaraze koronavirusom umrlo ukupno 6354 zaražene osobe.

U susjednoj zemlji više od 1800 novozaraženih, građani pohrlili na cijepljenje preko granice. Slovenija sutra odlučuje o novim mjerama

BiH je među zemljama koje bilježe najveću stopu smrtnosti među oboljelima od COVID-a. Prema statističkim pokazateljima koje prikuplja američko medicinsko sveučilište John Hopkins, trenutačno je na osmom mjestu na svijetu, s nešto više od 187 umrlih na 100 tisuća stanovnika.

U prethodnom tjednu BiH je bila i među zemljama koje su bilježile veliki dnevni broj novozaraženih, koji je redovito bio iznad 1800.

Jedna osoba iz BiH istovremeno pozitivna na dva soja - britansku i južnoafričku varijantu

Epidemija za sada ne jenjava iako su u BiH trenutačno na snazi mjere kojima je u većem dijelu zemlje zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a u Federaciji BiH tijekom noći zabranjeno je i kretanje.

Mjere će ostati na snazi do početka travnja, no postoje naznake kako bi one mogle biti i produžene ne bude li indicija da je širenje zaraze zaustavljeno.