U Sloveniji je u posljednja 24 sata povećan broj novih zaraza koronavirusom te je zabilježeno 19 novih slučajeva, kazao je u utorak ujutro za Slovensku televiziju glasnogovornik vlade Jelko Kacin kazavši također da se svakodnevno prati stanje u Hrvatskoj te da nema razloga za optimizam.

U ponedjeljak je do 23:15 testiranjem potvrđeno 19 novih slučajeva, kazao je Kacin, no dodao je da će službeni broj novih zaraza možda biti i nešto veći. Dan ranije u Sloveniji je testiranjem bilo otkriveno 16 novih slučajeva zaraze.



Broj novih zaraza u posljednje je vrijeme gotovo dramatičan, stanje je ozbiljno, kazao je Kacin. Dodao je da se pojavljuju nova žarišta, ali da je za razliku od prvog vala epidemije sada među novoinficiranima najviše mlađih ljudi s lakšim simptomima bolesti ili bez njih.



No ključno je da se infekcija ne prenese u domove za starije i na stariju populaciju, upozorio je te dodao da je zbog toga vlada na sinoćnjoj sjednici donijela plan kako spriječiti unos infekcije u domove za starije, zatvore i druge zatvorene institucije s većim brojem ljudi.

Komentirao stanje u Hrvatskoj

Odgovarajući na pitanja gledatelja, Kacin je komentirao i stanje u Hrvatskoj, s obzirom na veći broj turista iz Slovenije koji sada tamo borave na odmoru.

U vezi s mogućnošću da se Hrvatska zbog povećanja broja zaraženih nađe na slovenskoj "crvenoj" listi, kao epidemiološki nesigurna država za dolazak iz koje bi bila potrebna obvezujuća karantena, Kacin je kazao da se to neće dogoditi preko noći i da bi o tome slovenski turisti bili unaprijed pravodobno obaviješteni.



Kacin smatra da porast novih zaraza u Hrvatskoj ne daje razloga za optimizam. "Naši su epidemiolozi s hrvatskim kolegama u svakodnevnom kontaktu. Oni teško kontroliraju situaciju. Svaki dan se pojavljuju nova žarišta", kazao je Kacin i dodao kako se očekuje da će u Hrvatskoj zaraza i dalje rasti.