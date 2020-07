U Sloveniji su u zadnja 24 sata s 1607 testova potvrđena 24 nova slučaja zaraze koronavirusom, jedan više nego prethodnog dana, potvrdila je u srijedu slovenska vlada.

Trenutno je hospitalizirano 14 osoba, dvije više nego prethodnog dana. Troje je ljudi hospitaliziranih u zadnja je 24 sata otpušteno iz bolnice, ali je primljeno pet novih pacijenata zbog Covida-19.

Među zaraženima nije bilo novih smrtnih slučajeva, pa broj umrlih ostaje 111, prema podacima ministarstva zdravstva.



S novozaraženima u zadnja 24 sata broj osoba kojima je od početka epidemije otkrivena zaraza iznosi 1607, ukupno je obavljeno 111.203 testiranja, a aktivnih slučajeva zaraze je trenutno 223.

Slovenska vlada objavila je danas da će se odredbe o obveznoj 14-dnevnoj karanteni za one slovenske državljane i rezidente koji se vraćaju iz država s "crvene liste" rizičnih destinacija s naglim i velikim brojem novooboljelih ubuduće na slovensko-hrvatskoj granici na graničnom prijelazu Bregana/Obrežje i dalje izdavati tijekom 24 sata, dok će se na ostala tri prijelaza predviđena za takve postupke (Metlika/Jurovski Brod, Jelšane/Rupa i Gruškovje/Macelj) te odredbe izdavati od 6 do 22 sata.

Dvovlasnici ne trebaju pokazati negativan test

Vlada je nakon sinoćnje sjednice također objavila kako tzv. dvovlasnici u pograničnom području Slovenije i Hrvatske, tj. oni koji imaju zemlju na obje strane, prilikom ulaska u Sloveniju zbog radova u polju ili šumi ne trebaju predočiti negativni test na Covid-19.



Slovenski radio u srijedu slovenske državljane koji ljetuju u Hrvatskoj upućuje da prate situaciju u vezi s zarazama u Hrvatskoj "svakodnevno" te da se pridržavaju epidemioloških uputa.



Neki slovenski mediji navode da bi se i Hrvatska mogla naći na popisu epidemiološki nesigurnih država s "crvene" liste ako se trend povećanja dnevnih zaraza nastavi.

Promatraju i broj ukupno testiranih

Hrvatska je trenutno na "žutoj" listi, a za uvrštenje na "crvenu" listu određena je granica od 40 oboljelih na 100.000 stanovnika u razdoblju 14 dana. Prema navodima slovenskih medija, kao dodatan faktor za uvrštenje među epidemiološki rizične epidemiolozi u Sloveniji odnedavno uključuju i broj ukupno testiranih.



Kako prenosi list "Slovenske novice", Hrvatska, koja ima dva puta više stanovnika od Slovenije, do sada je obavila samo nešto malo više testova od Slovenije pa se razmišljalo i o tome da se Hrvatsku uvrsti na "crvenu" listu. Kako navodi ljubljanski list s najvećom tiražom u Sloveniji, takav je bio i prijedlog vodeće infektologinje u vladinom timu Bojane Beović, no vlada ga za sada nije prihvatila.



Glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 Jelko Kacin ovih je dana ponovo upozoravao na opasnost širenja zaraze u Hrvatskoj preko noćnih klubova i drugih masovnih okupljanja, a kao faktor rizika naveo i to što su održani parlamentarni izbori te da bi se zbog toga broj dnevnih zaraza mogao povećati.



Slovenski državljani trebaju biti pozorni kad putuju i Hrvatsku i moraju redovno pratiti situaciju, navode "Slovenske novice".