U Sloveniji je u utorak potvrđen ovog ljeta rekordni 181 slučaj zaraze koronavirusom u jednom danu, a svaki deseti test bio je pozitivan, što je udio pozitivnih među testiranima nezabilježen u protekla dva i pol mjeseca.

S 1773 PCR testa otkrivena je 181 zaraza koronavirusom, uz 10,2 posto pozitivnih nalaza među testiranima, a ocjenjuje se da je u zemlji 1195 aktivnih slučajeva, objavila je vlada.

U bolnicama se trenutačno liječi 30 COVID pacijenata, od toga je njih devet na intenzivnim odjelima.

U posljednja 24 sata među oboljelima nije bilo novih smrtnih slučajeva, pa ukupan broj fatalnih ishoda među oboljelima od COVID-19 ostaje 4429.

Četrnaestodnevna incidencija zaraza na sto tisuća stanovnika je povećana i iznosi 56,7, dok sedmodnevni prosjek potvrđenih zaraza u jednom danu iznosi 101, pa mediji navode da bi, ako se trend zaraza nastavi, zemlja uskoro iz "zelene" mogla ući u narančastu zonu.

O epidemiološkoj situaciji u ponedjeljak navečer raspravljala je slovenska vlada, a premijer Janez Janša ponovo je apelirao da se svi koji mogu jave na cijepljenje koje je dostupno bez ograničenja.

"Sadašnja procijepljenost je preniska ako želimo uspješno zaustaviti zarazniju delta-varijantu. Cjepiva je dovoljno, rade i mobilne ekipe za cijepljenje. Cijepimo se i tako omogućimo normalan život i rad školstva ove jeseni", poručio je Janša.

Prema službenim podacima, u Sloveniji je punim dozama cjepiva do sada zaštićeno 38,5 posto stanovništva, no epidemiolozi i vlada navode da bi do jeseni to trebalo znatno povećati, osobito među starijom populacijom, gdje bi stupanj procijepljenosti morao biti viši od 90 posto.