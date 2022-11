Posjetitelji Disneyjevog tematskog parka u kineskom gradu Šangaju ostali su zatočeni unutra nakon što su vlasti i voditelji parka uveli izvanredno zatvaranje zbog koronavirusa.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke ljudi koji navodno žure prema zaključanim vratima tematskog parka u pokušaju da pobjegnu iz karantene, piše The Guardian.

🇨🇳 Shanghai Disney Resort abruptly shut its doors Monday as Chinese authorities imposed a snap lockdown, trapping guests who were not permitted to leave until they tested negative for Covidpic.twitter.com/RPUhV0npd1