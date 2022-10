Najnovija izvješća iz Srbije svjedoče o zastrašujućim post-COVID simptomima, među kojima se ističu i teška neurološka oštećenja.

Jedno od brojnih izvješća o post-COVID simptomima opisuje utjecaj bolesti COVID-19 na središnji živčani sustav u tri stupnja te se preporučuje svim pacijentima na bolničkom liječenju da obave snimanje magnetskom rezonancom koje bi uputilo na postojanje možebitnih neuroloških oštećenja.

Sve više građana Srbije završava na neurologiji uslijed epileptičkih napada, koji su, prema riječima doktora, jedan od najčešćih post-COVID simptoma.

"Zbog teške kliničke slike i lošeg općeg stanja uslijed korone moja je 64-godišnja majka hospitalizirana u bolnici, gdje je provela puna četiri tjedna. Kada je otpuštena, doveli smo je kući i ubrzo su se pojavili epileptički napadaji, koje nikada do tada nije imala", prepričava Radmila Đorđević iz Beograda za Novu.rs te nastavlja: "Hitno smo je odvezli na hitnu, gdje je ostala na ispitivanju, a zatim smo je prebacili u Kliniku za neurologiju, gdje je ostala još nekoliko tjedana. Liječnici su naglasili da su napadi i neurološki problemi izravna posljedica korone."

Najčešće su žrtve muškarci stariji od 65 godina

Bolnički kreveti diljem susjedne nam zemlje puni su pacijenata s post-COVID simptomima, a osim tromboza, sve su učestaliji epileptički napadi i brojne druge neurološke komplikacije.

"Epileptički napadi kao posljedica bolesti COVID-19 uglavnom se javljaju kod muškaraca i kod ljudi starije životne dobi, mahom onih koji imaju više od 65 godina. Događa se da kao posljedica post-COVID-a javi encefalitis, odnosno upala mozga, kao jedna od najtežih posljedica ovog virusa“, prepričava neurolog Gorica Đokić.

"Korona, međutim, može izazvati i miokarditis, što je bolest srčanog mišića miokarda. Zanimljivo je da se jako često javlja kod djece i općenito kod osoba mlađe životne dobi", pojašnjava.

Od početka pandemije zabilježeno je više od 200 simptoma koji se javljaju kao posljedica bolesti COVID-19.

"Jedan od najčešćih koji napada mozak je takozvana moždana magla, koju karakteriziraju nemogućnost koncentracije, zaboravnost, problemi s pamćenjem, a javljaju se i epileptički napadi, što ukazuje na pojavu ozbiljnog neurološkog problema", rekao je epidemiolog Zoran Radovanović.

"COVID-19 je sustavna bolest i oštećuje sve organe u tijelu, a tijekom bolesti događa se da probije i takozvanu krvno-moždanu barijeru", pojasnio je.

U izvješćima o neurološkim komplikacijama nakon preležanog COVID-a piše da su u prvoj fazi oštećenja ograničena na ćelije epitela nosa i usne šupljine, u drugoj fazi dolazi do stvaranja krvnih ugrušaka u plućima, koji onda dolaze do mozga i mogu dovesti i do moždanog udara. U trećoj fazi virus prolazi krvno-moždanu barijeru i na neki način zaposjeda mozak.