Lucija Klarić sudjelovala je u istraživanju koje je dovelo do pronalaska gena koji vode do sklonosti teškom obliku COVIDA.

Pronađeni su geni koji dovode do sklonosti teškom obliku COVID-a. To važno istraživanje objavljeno je u uglednom znanstvenom časopisu "Nature". U njemu je sudjelovala i jedna Hrvatica. Lucija Klarić, statistička je genetičarka koja živi i radi u Edinburghu.

"Imali smo DNA od 2200 ljudi s intenzivih jedinica širom Ujedinjenog Kraljevstva. 80 posto tih ljudi je bilo na respiratoru, onaj najteži oblik. I usporedili smo njihovu DNA s 10 tisuća ljudi iz opće populacije", objasnila je.

Ona i nekoliko njezinih kolega sa sveučilišta u Edinburghu pronašli su gene koji dovode do sklonosti teškom obliku ovog virusa.



"Gdje je rizik ovisno o tomu koje slovo imate T, C ili A povećava vaš rizik za završiti na intenzivnoj njezi od 1,2 do 2 puta. S obzirom da mi znamo da su te regije i taj biološki mehanizam uključeni u COVID, mi možemo uzeti te lijekove koje već postoje za neke druge bolesti i probati ih primjeniti na COVID-u na težim oblicima i vidjeti hoće li to pomoći ljudima da se oporave brže, potpuno ili da ne umru", pojasnila je.

