Majka i novorođeni sin smješteni su u izolaciju. Dječak nije zaražen, ali će se obaviti dodatna testiranja.

U karlovačkoj bolnici obavljen je u srijedu planirani porođaj carskim rezom COVID pozitivne trudnice, majka i njezin novorođeni sin su dobro i smješteni su u izolaciju u zgradi infektologije, gdje im njegu i zaštitu, osim djelatnika ginekologije i neonatologije, pružaju i infektolozi.

Pročelnik Službe ginekologije Željko Štajcer opisao je za Hinu specifičnosti takvog porođaja carskim rezom tijekom kojega je cijeli lijevi blok operacijskih dvorana danas bio blokiran kako se COVID ne bi prenio na osoblje i na druge pacijente.

Od 12,30 sati, kada su odjenuli zaštitna odjela, do poslije 15 sati u posebnim, otežanim uvjetima radila su dva ginekologa, jedan anesteziolog, jedan neonatolog, dvije instrumentarke, anesteziološki tehničar, jedna primalja, dječja sestra i nekoliko čistačica, te sestre koje nisu bile u operacijskoj dvorani, ali su bile veza između čistoga i tzv. nečistog prostora, koji je nakon operacije temeljito dezinficiran.

“Tu treba dodati i ljude u transportu i one koji su označavali prostor kojim smo prolazili do dezinfekcije i one na COVID odjelu u Infektološkoj bolnici, gdje su rodilja i novorođenče smješteni, i uvjeren sam da je sve prošlo po visokim standardima zaštite”, rekao je dr. Štajcer. Podsjetio je da su oni 23. travnja, prvi u Hrvatskoj, obavili carski rez nad COVID pozitivnom rodiljom, te da je i tada sve prošlo u najboljem redu.

Sve je prošlo u redu i kod COVID pozitivne rodilje 28. prošlog mjeseca, koja je rodila prirodnim putem, te kod dvije COVID pozitivne trudnice koje su do porođaja potpuno ozdravile.

Rodilja nije imala simptome, zaraza otkrivena u pripremi poroda

Današnja rodilja nije imala simptome bolesti, zaraza je utvrđena pri testiranju u pripremi planiranoga carskog reza, te je nakon takvog dovršetka trudnoće majka ostala s djetetom i bit će zajedno jer je, kako je rekao dr. Štajcer, uobičajeni postupak da dijete ostane s majkom ako se ona dobro osjeća. Dijete nije zaraženo, ali će se, dodao je, obaviti testiranja i na naknadnu zaraženost i na antitijela "jer nas zanima je li bilo transmisije bolesti ranije u trudnoći”.

“Malo je trudnoća s COVID pozitivnim majkama i naši će se podatci dati istraživačima o utjecaju COVID-19 na novorođenčad, odnosno udružit ćemo svoja saznanja s drugima", rekao je dr. Štajcer i dodao kako je moguće da će podatci hrvatskih studija o tome biti udruženi u veća istraživanja u Europi i svijetu.

“Nismo imali nikakvih nepredviđenih okolnosti, teško je raditi u odjelima, ali posao je odrađen onako kako bi bio odrađen i bez tih poteškoća, visoko profesionalno i po svim standardima, karlovačka je bolnica bila spremna za takav postupak”, zaključio je Štajcer.

Rodilja iz Ogulina u dobi od 36 godina danas je rodila treće dijete teško 3,9 kilograma i dugačko 53 centimetra.