Prvi dan online nastava se održava u Istri. Profesori i učitelji zadovoljni su odazivom.

Nastava putem interneta u ponedjeljak se prvi put održava u Istri, a profesori su zadovoljni odazivom učenika. Veliki interes vladao je već tijekom vikenda kada su se dogovarali posljednji detalji takve vrste nastave. Jutarnja smjena protekla je bez većih poteškoća.

''Zasad učenici jako dobro reagiraju. Konkretno moj razred, baš su nadobudni, od samog jutra čekaju zadatke, čekaju kad će sve to krenut jer je vjerojatno i njima to uzbuđenje. Ako se ne budu ispunili neki osnovni zadaci bit će sad neka evidencija definitivno, ali o neopravdanima još nije bilo govora. Do 14.4. nema ocjenjivanja, eventualno te neke opisne ocijene i opaske'', kaže profesorica hrvatskog jezika i etike Ines Breković.

