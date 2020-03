U Hrvatskoj je u subotu potvrđen novi, 12. slučaj koronavirusa. U svijetu je trenutno više od 100.000 oboljelih. Najveće epidemijsko žarište u Europi je Italija. Kinu je potresla nova tragedija.

* U Hrvatskoj je potvrđen 12. slučaj koronavirusa

* Više od 102.000 oboljelih je u svijetu

* Umrlo je gotovo 3500 ljudi, a oporavilo se više od 57.000 ljudi

Tijek događanja pratite u nastavku:

14:38 Hotel na pet katova u gradu Quanzhoun jugoistoku Kine urušio se u subotu ujutro, javlja Russia Today. Prenose neke kineske medije koji pišu da je riječ o zgradi u kojoj su u karanteni zbog koronavirusa bili smješteni deseci ljudi. Russia Today piše kako je dosad spašeno 23 ljudi. Zasad nema informacija o poginulima. U zgradi je navodno bilo 70-ak ljudi.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV