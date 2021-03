Dnevni broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti te je u četvrtak potvrđeno više od 900 novih slučajeva, a ta brojka posljednji je put dosegnuta još u prvoj polovici prosinca prošle godine.

Kako su objavili entitetski zavodi za javno zdravstvo, nakon testiranja nešto više od 4200 uzoraka zaraza je potvrđena kod 910 osoba, a preminulo je 26 ranije zaraženih osoba.

Bolnice i domovi zdravlja u cijeloj zemlji se ubrzano pune pacijentima kod kojih je dijagnosticiran COVID-19 pa zdravstvene službe upozoravaju kako su im kapaciteti ponovo prenapregnuti te da uskoro neće biti mjesta za novooboljele ukoliko se sadašnji trend nastavi.

Gotovo polovica, odnosno 484 novozaražena, s područja su Sarajeva pa je zbog toga u četvrtak izvanredno zasijedao krizni stožer Sarajevske županije te naložio osposobljavanje dodatnih kapaciteta za smještaj zaraženih s težom kliničkom slikom.

"Sve ukazuje da ulazimo u treći val epidemije", kazao je na konferenciji za novinstvo županijski ministar zdravstva Haris Vranić pojašnjavajući kako je u dvije sarajevske bolnice ostalo još samo dvadesetak mjesta za oboljele od COVID-a.

Nagli skok novozaraženih koronavirusom potvrđen je u četvrtak i na području Hercegovačko-neretvanske županije pa je prvi put od studenoga zabilježeno 120 pozitivnih na koronavirus. Zbog toga vlasti najavljuju moguće strože mjere. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr Davor Pehar najavio je da će, nastavi li se uzlazni trend u kojem prednjače Sarajevo i Mostar, krizni stožer ponovno naložiti uvođenje strožih mjera.

Dodatne mjere ograničenja od ovog tjedna vrijede na području Tuzlanske županije, gdje je rad ugostiteljskih objekata skraćen pa oni sada mogu biti otvoreni do 20 umjesto do 22 sata, kako je to ranije bio slučaj.

Ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šeranić najavo je kako će zbog pogoršanja stanja u idućih sedam dana u tom entitetu također biti na snazi dodatne mjere ograničenja poput zabane izvođenja žive glazbe u ugostiteljskim objektima te zatvaranja teretana.

Masovnije cijepljenje protiv zaraze u BiH još nije počelo jer nisu dostavljena naručena cjepiva, a Vijeće ministara BiH tek je u četvrtak prihvatilo posebni sporazum o zaštiti od odgovornosti na kojemu je inzistirao Pfizer kako bi započeo s isporukama.

Sporazum kojim se Pfizer nastoji zaštititi od odštetnih zahtjeva u slučaju nuspojava pri cijepljenju još treba odobriti Predsjedništvo BiH, a predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija kazao je kako se nada da će cjepivo napokon početi pristizati i to do kraja ožujka, jer za to više ne bi smjelo biti nikakvih zapreka.

"Mi smo to cjepivo davno platili... Nema razloga da nas drže kao taoce jer smo sve ispoštovali", kazao je novinarima u Sarajevu Tegeltija. U BiH je početkom tjedna dopremljeno 20 tisuća doza ruskog cjepiva Sputnjik V, namijenjeno osoba koje žive na području Republike Srpske, a iz Srbije je za Federaciju BiH kao donacija isporučeno 10 tisuća doza cjepiva AstraZenece.