Oko 2400 doza krivotvorenog cjepiva zaplijenjeno je u Južnoafričkoj Republici, a u Kini je razbijena mreža krijumčara cjepiva, priopćio je u srijedu Interpol upozorivši da je ovo tek "vrh ledenog brijega".

"Vlasti Južnoafričke Republike zaplijenile su stotine doza krivotvorenog cjepiva protiv covida-19 nakon dojave Interpola koji je upozorio na to da su cjepiva omiljena meta kriminalnih mreža", dodala je ta međunarodna organizacija za policijsku suradnju sa sjedištem u Lyonu.

Tri kineska državljanina i Zambijac uhićeni su u toj operaciji provedenoj u Germistonu, u pokrajini Gautengu u kojoj je otkrivena i "velika količina krivotvorenih maski".

Interpol je usto priskočio u pomoć Kini, gdje je policija "otkrila mrežu za prodaju lažnog cjepiva za covid-19 i upala u proizvodni pogon, uhitivši 80 osumnjičenika i zaplijenivši više od 3000 doza lažnog cjepiva".

"Premda smo zadovoljni ovakvim ishodom, ovo je tek vrh ledenog brijega što se tiče kriminala povezanog s cjepivom za covid-19", ocijenio je glavni tajnik Interpola Juergen Stock, navodi se u priopćenju.

