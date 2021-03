U Bosni i Hercegovini u srijedu je registrirano gotovo 900 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je veliki skok u odnosu na razdoblje do sredine veljače i još jedna potvrda kako se epidemija u toj zemlji ponovo počinje širiti dok cijepljenje stanovništva beznadno kasni.

Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo na temelju oko 4100 analiziranih uzoraka zaraza je potvrđena kod 894 zaražene osobe, a 29 zaraženih osoba je umrlo. Od prošlog tjedna BiH bilježi rast dnevnog broja novozaraženih, no on nije bio tako velik kao u srijedu.

Od izbijanja epidemije u ožujku 2020. godine u BiH je do sada zaraza potvrđena kod nešto više od 133 tisuće osoba, a provedeno je nešto više od 660 tisuća testiranja. Umrle su 5102 zaražene osobe.

Zimsko razdoblje od sredine prosinca prošle godine do sredine veljače ove godine donijelo je razmjerno stabilnu epidemiološku situaciju, no to se sada promijenilo. Novo širenje zaraze posebice je izraženo na području Sarajeva, gdje se već danima bilježi više od 300 slučajeva, a pred domovima zdravlja i ambulantama koje tretiraju osobe oboljele od COVID-19 sve su duži redovi.

Milanović o borbi s epidemijom: "Najuspješniji su u BiH. Tamo niti je itko bolestan, niti itko umire, niti je itko u bolnicama, niti itko priča o tome, niti se itko cijepi"

Reakcije na izjavu Zorana Milanovića o epidemiji u BiH: "Sve nas je uvrijedio. Treba ga proglasiti nepoželjnom osobom"

Unatoč toj činjenici, ali i razmjerno blagim mjerama ograničenja ugostitelji u glavnom gradu BiH u srijedu su zatražili da im se dopusti produženje rada do ponoći, odnosno izvođenje žive glazbe u ugostiteljskim objektima, što je od početka tjedna dopušteno na području Republike Srpske.

Broj zaraženih u BiH se povećava istodobno dok traje neizvjesnost oko nabavke cjepiva. Osim 22 tisuće doza ruskog cjepiva Sputnjik V koje je nabavila RS te 10 tisuća doza koje je za Federaciju BiH poklonila Srbija a donio osobno Aleksandar Vučić, BiH do sada nije dobila ništa od očekivane količine od 1,23 milijuna doza cjepiva zapadnih proizvođača. Sada se kao rok za isporuku spominju travanj i pa i svibanj, kada bi u tu zemlju trebalo biti dopremljeno nešto više od 100 tisuća doza cjepiva AstraZenece.

Slovenija se sprema za masovno cijepljenje, nedostaje cjepiva

Slovenija će u ožujku provoditi masovnu akciju cijepljenja protiv Covida-19, u okviru koje bi bila u mogućnosti cijepiti 500 do 600 tisuća stanovnika, no s obzirom na nedostatak cjepiva realno bi to moglo biti oko 240 tisuća ljudi, doznaje se u srijedu u Ljubljani.

"Organizirani smo tako da bismo mjesečno mogli cijepiti 500.000 do 600.000 ljudi, što znači oko 30.000 svakog radnog dana", kazao je koordinator vlade za cijepljenje Jelko Kacin u izjavi novinarima ispred prostorija ljubljanskog velesajma, gdje se odvija masovno cijepljenje građana.

Prema njegovim riječima, Slovenija u četvrtak očekuje 24.000 doza cjepiva AstraZenece, još 15.000 ih ima "u rezervi", a 40.000 doza očekuje početkom idućeg tjedna.

Te će se količine idući tjedan koristiti za cijepljenje nastavnika i odgajatelja u školama i vrtićima, što je u sadašnjem trenutku prioritet s obzirom na skoro otvaranje i srednjih škola, te za nastavak imunizacije starijeg stanovništva.

Kacin je kazao da je cjepivo AstraZenece, koje dolazi u većim količinama, vrlo učinkovito i sigurno te da su nakon druge doze oni koji se njime cijepe zaštićeni od bolesti devet mjeseci.

Slovenija u ožujku očekuje ukupno 100.000 doza AstraZenecina cjepiva, 30.000 doza Moderne i nešto manje od 100.000 Pfizer-BioNTechove vakcine, kazao je Kacin.

Slovenska vlada objavila je u srijedu da je u zadnja 24 sata potvrđeno 1.209 novih zaraza koronavirusom, što je za 117 slučajeva više nego tjedan danja ranije. To zabrinjava epidemiologe, posebno zbog novih varijanti koronavirusa koji su zarazniji i već zabilježeni u Sloveniji. U bolnicama je trenutno 516 covid pacijenata, od čega 82 na intenzivnoj njezi.

U Sloveniji je trenutno 10.750 aktivnih slučajeva zaraze novim koronavirusom, a s 11 novih smrtnih slučajeva u zadnja 24 sata broj ukupno preminulih od početka epidemije povećao se na 3874. Do sada je po podacima ministarstva zdravstva u zemlji bilo cijepljeno nešto više od 125 tisuća osoba.