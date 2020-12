Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Damir Trut komentirao je nove mjere te objasnio je zašto se u crkvu može, a u kafiće ne.

Prema novim epidemiološkim mjerama koje važe do 21. prosinca u crkvama smije biti do 25 vjernika istovremeno, dok su ugostiteljski objekti zatvoreni, kao i fitnes centri. Damir Trut objasnio je zašto je to tako.

"Lokali su prostor u koji se svi slijevaju s različitih strana, a u crkvu dolaze ljudi koji inače dolaze i koji se poznaju. Više je kretanja u lokalima i ljudi se ne poznaju", rekao je Trut u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

Ugostitelji su prema novim mjerama morali zatvoriti svoje lokale do 21. prosinca, a Vlada im je ponudila set ekonomskih mjera kojima nisu zadovoljni.

Novim mjerama, država poduzetnicima namiruje plaće radnicima, nadoknadu fiksnih troškova, komunalija, najmova, tu su i COVID krediti.

To je obeštećenje najmodavcima. Ostalo, fiksni troškovi poput ZAMP-a, HRT-a mi ionako ne koristimo jer smo zatvoreni. Tako da sve te mjere nisu trebale tu ni biti, a ne da ih država plaća pa da mi podmirujemo dalje njima pod izlikom da je to naše obeštećenje", objasnio je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja zašto nisu zadovoljni.