Bliski suradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa nisu nosili zaštitne maske tijekom višednevnih priprema prve predsjedničke debate, izjavio je u petak jedan od njih, a obitelj predsjednika ih je skinula u dvorani tijekom televizijskog duela s Joe Bidenom.

"Ne, nitko nije nosio masku u dvorani kada smo pripremali predsjednika", izjavio je jedan od njegovih savjetnika za debatu, Chris Christie, nakon objave da je Donald Trump pozitivan na Covid-19.

Bivši guverner New Jerseya je objasnio da je dio skupine od "pet do šest osoba" koja je pripremala američkog predsjednika za debatu protiv demokratskog kandidata za predsjedničke izbore 3. studenoga.

On ga je redovno posjećivao u Bijeloj kući "od subote poslijepodne do sredine utorka", precizirao je. U ekipi za pripremu je bio i bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani.

Chris Christie je rekao da kod predsjednika nije primijetio simptome, koji se obično javljaju pet dana nakon zaraze, iako to trajanje može biti duže ili kraće, ali rijetko prelazi 12 dana.

Oboljeli postaju zarazni dva dana nakon pojave prvih simptoma, što bi u slučaju Donalda Trumpa bio u utorak ili srijeda, ako su se prvi simptomi pojavili u četvrtak i li petak.

Sučelili se bez maske

Američki predsjednik (74) i njegov demokratski protivnik Joe Biden (77) su se sučelili u utorak navečer u Clevelandu, obojica bez maske, ali na udaljenosti kojom su poštivali potreban razmak.

U dvoranu je obitelj Donalda Trumpa stigla s maskama, kao i obitelj Joea Bidena, ali su ih Trumpovi uskoro skinuli, ispričao je u petak moderator Chris Wallace.

"Svi u dvorani su bili negativni na testiranju", precizirao je on na kanalu Fox News. Zdravstvene vlasti su preporučile da svi u zatvorenom nose maske, osim dvojice kandidata i moderatora.

"Melania Trump je nosila masku kada je ušla, ali ju je skinula kad je sjela. Svi ostali članovi obitelji, uključujući Ivanku i Tiffany nisi nosili masku kada su sjeli, izjavio je.

No supruga demokratskog kandidata Jill Biden je zadržala masku na licu tijekom cijele 90-minutne debate. Trump je u tjednu prije no što mu je dijagnosticirana zaraza novim koronavirusom posjetio sedam saveznih američkih država.

Trump kampanju nastavlja online

Sva ranija planirana događanja Trumpove predsjedničke kampanje u kojima je predviđeno sudjelovanje američkog predsjednika sele se online ili se privremeno odgađaju nakon što su na testiranju Donald i Melanija Trump bili pozitivni na novi koronavirus, objavila je njegova kampanja.

Ranije najavljena događanja u koju su uključeni članovi Trumpove obitelji također se privremeno odgađaju. "Sva druga događanja u okviru kampanje razmatrat će se od slučaja do slučaja i nekoliko dana unaprijed objavit ćemo odgovarajuću najavu", poručila je Trumpova kampanja.

Potpredsjednik SAD-a Mike Pence u petak je bio negativan na testu na koronavirus i nastavit će voditi kampanju za izbore koji će se održati 3. studenog.