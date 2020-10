Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je kako su on i njegova supruga pozitivni na koronavirus te idu u karantenu. Testirani su nakon što je zaraza potvrđena kod predsjednikove savjetnice Hope Hicks.

Donald Trump je objavio da su on i prva dama pozitivni na koronavirus. ''Odmah počinjemo s karantenom i oporavkom. Prebrodit ćemo ovo zajedno!'', poručio je predsjednik SAD-a na Twitteru.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!