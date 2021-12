Danas stiže 48 tisuća doza cjepiva za djecu od pet do jedanaest godina. Među protivnicima te odluke je i mostovac Zvonimir Troskot, koji je počeo skupljati potpise za referendum, u fokusu koristeći fotografiju djeteta.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot počeo je prikupljati potpise za referendum protiv cijepljenja djece. Naime, stiglo je 48 tisuća doza cjepiva za djecu od pet do jedanaest godina.

U fokusu fotografije koju je objavio na svojem profilu na Facebooku je maleni dječak s papirom u ruci. I dok ga neki podržavaju, drugi se zgražaju i govore da nije u redu na ovakav način skupljati političke poene.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti. ''I DJECA SU TAKOĐER REKLA "DOSTA JE! Neki od naših najmanjih su izrazili svoje mišljenje da NE žele obvezno cijepljenje i da parapolitički stožer ne može odlučivati o njihovim sudbinama. Ako se slažeš s ovim malim herojem, izađi i ti na štand i potpiši za referendum kojim se ukidaju stožer i covid potvrde. Također ovim referendumom onemogućuje se prislino cijepljenje naše djece'', napisao je Troskot u svojoj objavi.

S obzirom na to da je maleni dječak na fotografiji, ljudi ističu da je takav potez neprofesionalan i bezobrazan. ''Sve je ok i poštujem poštenu borbu i lijepo bi bilo da maknete HDZ, ali koristiti malu djecu je krajnje neprofesionalno i bezobrazno. To ne služi nikome na čast'', jedan je od komentara ispod te objave.

''Ovaj dvogodišnji dječak rekao je k***c, a ne 'dosta je' jer on nije svjestan okoline. Sramota što radite, kako vas nije sramota???'', drugi je komentar.

Sljedeća isporuka cjepiva za djecu očekuje se u ožujku.